Первопричина смертоносных свойств яда ос

Десятки тысяч видов ос откладывают свои яйца в тела гусениц. «Суррогатных родителей» поначалу парализуют, а потом оставляют на съедение потомству. Ученые выяснили, какую роль в этой страшной истории играют древние вирусы.

Вместе с яйцами внутрь тел гусениц осы впрыскивают токсины — яды, чем-то похожие на вирусы. Они не только « взламывают» иммунную систему личинок бабочек, чтобы те не сопротивлялись вторжению, но и парализуют их, чтобы они не превратились в куколки (что может привести к гибели будущего потомства).



Долгое время ученые ломали голову, откуда у ос появились токсины с такими свойствами. Ведь гусеницы не только не сопротивляются нападению, но и защищают вылупившиеся личинки ос, точно зомби.



В 1970-х энтомологи посмотрели на яды с помощью электронного микроскопа и обнаружили их поразительное сходство с вирусами (двухспиральная ДНК, заключенная в белковую оболочку), при этом производились они в яичниках ос.



Дальнейший анализ токсинов показал, что большую часть их генетического материала составляет все же ДНК ос, а те включения, которые были « добавлены», не похожи на те, что кодируют белки, используемые вирусами.



Споры о том, являются ли токсины результатом симбиотического взаимодействия вирусов и ос или представляют собой « изобретение» самих крылатых насекомых, продолжались.



В прошлом году ученые из французского Национального научно-исcледовательского центра (Centre national de la recherche scientifique) провели новое генетическое исследование токсинов, взятых прямо из яичников ос, и пришли к любопытным выводам.



Команда Жана-Мишеля Дрезена (Jean-Michel Drezen) исследовала яды трех видов ос и сравнила полученные данные с ДНК известных вирусов, поражающих именно насекомых.



Оказалось, что 22 гена совпали с материалом из древнего семейства вирусов, называемых нудивирусами (nudivirus). Дальнейшие эксперименты показали: именно эти гены кодируют ключевые структурные белки токсинов ос.



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