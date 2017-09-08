Музыка и танцы лечат

Музыка влияет и на уровень гормонов в крови, при этом немаловажную роль играет то, на каком инструменте она исполняется. С точки зрения традиционной китайской медицины, существует тесное родство музыкальных инструментов и определенных органов и систем. Так, работу почек, мочевого пузыря корректируют пианино и синтезатор. Функции печени, желчного пузыря восстанавливает ксилофон, барабан и деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, английский рожок, фагот. Их же можно применять для снятия раздражительности, озлобленности.



Саксофон, металлофон, колокольчик излечивает заболевание легких, толстой кишки, устраняет тоску. Для лечения желудка, селезенки, поджелудочной железы необходимо слушать низкий мужской и высокий женский голоса. Влияние на работу сердца, тонкой кишки оказывает скрипка, гитара, контрабас, виолончель.



Причем функциональному состоянию каждого жизненно важного органа соответствует своя эмоция: сердцу — радость, селезенке — понимание и воображение, легким — агрессия, почкам — страх, печени — гнев. Меняются наши эмоции — изменяется и состояние сопряженного органа. В этом-то и заключается психологический аспект направленного воздействия тембра определенного музыкального инструмента.

Для оптимального музыкально-терапевтического воздействия определено даже время суток. Для больных бронхиальной астмой — это раннее утро, 3—5 часов утра, для гипертоников — 16—17 часов, для тех, у кого “пошаливает” печенка, — с 1 до 3 ночи.

Слушать кассету с любимой музыкой, по мнению профессора Шушарджана, лучше через наушники, с закрытыми глазами — выключение зрительного анализатора обостряет, усиливает звуковое восприятие. Существует и другое мнение: музыка должна сопровождаться каким-нибудь физическим действием, потому что в статичном положении невозможно освободить энергию. Нужно двигаться и подтанцовывать

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