Женщинам живется лучше, чем мужчинам

Американский Pew Research Center обнародовал результаты проведенных им исследований счастья. Оказалось, что в большинстве стран мира женщины оценивают свою жизнь значительно более позитивно, чем мужчины. Комментаторы этого исследования тут же предположили, что у женщин есть некие специальные «гормоны счастья». Но русские ученые их обсмеяли, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В 29 странах из 44, обследованных американским Pew Research Center, женщины более довольны жизнью, чем мужчины. Например, в самих США себя считают счастливыми 64% мужчин и 68% женщин. Причем в 26 странах мира женщины рассказали, что за последние годы их жизнь стала лучше. И только жительницы восьми мусульманских государств, в том числе Египта, Иордании и Узбекистана, заявили, что их жизнь заметно ухудшилась. Уровень женского счастья в России ученые не измеряли.

Российские врачи отрицают, что у женщин есть какие-то специальные «гормоны счастья». «Просто представительницы прекрасного пола обладают данными им от природы половыми гормонами, которые придают им оптимизма, – сказал доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Николай Дыгало. – Потому они и отличаются от мужчин по темпераменту и психологическим характеристикам.

А вот по национальности женщин подразделять на более и менее счастливых не надо, в биологии пока таких критериев нет. И если американки чувствуют себя счастливее, то только от того, что у них доходы выше. А потом, американки – это такая смесь, что перемешай все, что есть на земле, – это как раз оно и будет». Психологи в этом вопросе согласны с биологами. Врач-психотерапевт, академик РАМТН Александр Теслер рассказал:– У женщин позитивное отношение к жизни и вообще ко всему – из-за гормонов: из-за них даже настроение меняется каждые полчаса. Эмбрионов мужского пола в 1,5 раза больше, чем дамского, но умирают мужчины раньше. У женщин тоже есть немного мужских гормонов, но если их больше нормы, то вырастают усы, что вряд ли прибавляет дамам счастья. Женщина более оптимистична, потому что в отличие от мужчины она не может себе позволить впадать в депрессию. Муж и жена вместе болеют ангиной, но муж лежит в постели, а жена при этом бегает в магазин и в детский садик. Мужчины – спринтеры выложились и пошли отдыхать. А женщины, как марафонские бегуньи: отдыхать им некогда. Так что и делить надо женщин не по расовому признаку, а по условиям жизни.

medicus.ru