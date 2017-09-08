Американский Pew Research Center обнародовал результаты проведенных им исследований счастья. Оказалось, что в большинстве стран мира женщины оценивают свою жизнь значительно более позитивно, чем мужчины. Комментаторы этого исследования тут же предположили, что у женщин есть некие специальные «гормоны счастья». Но русские ученые их обсмеяли, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В 29 странах из 44, обследованных американским Pew Research Center, женщины более довольны жизнью, чем мужчины. Например, в самих США себя считают счастливыми 64% мужчин и 68% женщин. Причем в 26 странах мира женщины рассказали, что за последние годы их жизнь стала лучше. И только жительницы восьми мусульманских государств, в том числе Египта, Иордании и Узбекистана, заявили, что их жизнь заметно ухудшилась. Уровень женского счастья в России ученые не измеряли.
Российские врачи отрицают, что у женщин есть
А вот по национальности женщин подразделять на более и менее счастливых не надо, в биологии пока таких критериев нет. И если американки чувствуют себя счастливее, то только от того, что у них доходы выше. А потом, американки – это такая смесь, что перемешай все, что есть на земле, – это как раз оно и будет». Психологи в этом вопросе согласны с биологами.