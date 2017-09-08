Порошенко предложил провести международный аудит антикоррупционной политики Украины

Петр Порошенко призывает Кабинет министров провести международный независимый аудит антикоррупционной политики в Украине последних трех лет.



"Я поддерживаю идею и прошу правительство самым серьезным образом ее обработать — заказать уважаемой международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года", — сказал президент, выступая с ежегодным посланием в Раде.

По словам Порошенко, следует оценить влияние этой политики на уменьшение коррупционных потоков и закрытие различных схем, "которые процветали десятилетиями, но были разрушены за последние годы".

"Борьба с коррупцией — это не только вопрос справедливости и торжества закона. От ее успешности или наоборот зависят инвестиционный климат, экономическая ситуация, прогресс в решении социальных проблем", — сказал он.

Инф. delo.ua

