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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко предложил провести международный аудит антикоррупционной политики Украины
    Опубликовано: 2017-09-08 13:15:29

    Петр Порошенко призывает Кабинет министров провести международный независимый аудит антикоррупционной политики в Украине последних трех лет.
     
    "Я поддерживаю идею и прошу правительство самым серьезным образом ее обработать — заказать уважаемой международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года", — сказал президент, выступая с ежегодным посланием в Раде.

    По словам Порошенко, следует оценить влияние этой политики на уменьшение коррупционных потоков и закрытие различных схем, "которые процветали десятилетиями, но были разрушены за последние годы".

    "Борьба с коррупцией — это не только вопрос справедливости и торжества закона. От ее успешности или наоборот зависят инвестиционный климат, экономическая ситуация, прогресс в решении социальных проблем", — сказал он.

    Инф. delo.ua

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