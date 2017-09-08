Как европейский автобусный перевозчик FlixBus намерен работать в Украине

Топ-менеджер одного из крупнейших автобусных перевозчиков Европы FlixBus в блиц-интервью Delo.UA рассказал о причинах активизации компании в Украине и перспективах развития в нашей стране.

В июле немецкий автобусный перевозчик FlixBus заявил о полноценном выходе на рынок Украины. До этого почти год компания, что называется, прощупывала отечественный рынок пассажирских перевозок, действуя через партнеров. Какую роль в изменении рабочей модели сыграл безвиз, будут ли у компании собственные автобусы в Украине и какие перспективы выхода компании на рынок внутренних автобусных перевозок в интервью Delo.UA рассказал вице-президент FlixBus по странам Восточной Европы Николай Войтюк.

Компания анонсировала начало работы на украинском рынке. Однако первые маршруты появились еще в 2016 году. Что сейчас изменится в деятельности компании в Украине?

В прошлом году мы сотрудничали с автобусным перевозчиком, осуществляющим рейсы в Украину, на основе код-шеринга. В августе-2017 мы полноценно запустили сервис FlixBus в Украине. Это включает в себя полный спектр услуг и стандартов качества нашей компании.

Почему компания решила изменить формат работы в Украине?

Наша главная задача — создание обширной европейской сети маршрутов, которая будет соответствовать стандартам FlixBus. Мы прекрасно понимаем, что конкуренция на рынке автобусных перевозок очень высока.

Наши маршруты соединяют 26 стран Европы от Бордо до Бухареста. До недавних пор Украина оставалась белым пятном на "зеленой" карте наших маршрутов.

Мы планировали выйти на украинский рынок и ранее, но после введения безвизового режима с Европой мы решили, что более подходящего момента не найти.

Мы видим широкие перспективы развития нашего бизнеса в Украине, особенно сейчас, когда наблюдается увеличение туристического потока в страны Европы.

Кто основной конкурент автобусных перевозчиков?

Наши конкуренты — это другие автобусные перевозчики, поезда и лоукост-авиакомпании. Однако крупнейшим конкурентом является личный транспорт.

Какие преимущества у путешествий на автобусах на большие расстояния?

Поездки на FlixBus позволяет клиентам пользоваться многочисленными преимуществами, которые они не могут получить, путешествуя другими видами транспорта. Мы делаем путешествие безопасным и доступным для любого бюджета. Также мы предоставляем гибкие условия бронирования, позволяя им приобрести билет непосредственно у водителя и отменить поездку за 15 минут до отправления автобуса.

И самое лучшее — это самый экологичный (в оригинале ответа sustainable — Delo.UA) способ путешествовать по Европе. Мы предлагаем удобную и экономичную мобильность для каждого.

Связано ли решение компании с введением безвизового режима между Украиной и странами ЕС?

Мы планировали включить Украину в нашу сеть европейских маршрутов в любом случае.

Решение о запуске FlixBus в Украине было принято еще до объявления безвизового режима.

Однако в данной ситуации, мы постарались максимально ускорить процесс и начать работу в Украине как можно быстрее.

Фактически на территории Украины будет работать один из ваших партнеров. Почему выбран такой формат и как это отразится на пассажирах?

Это классическая бизнес-модель FlixBus. Мы занимаемся планированием сети маршрутов, определяем ценовую политику, осуществляем маркетинг и продажи как онлайн, так и оффлайн. А наши партнеры, в основном малые или средние частные автобусные компании, предоставляют автобусы.

Таким образом, инновации, предпринимательский дух и мощный мировой бренд идут плечо к плечу с опытом и качеством традиционного малого и среднего бизнеса. Сегодня мы сотрудничаем с более чем 250 региональными автобусными партнерами. Таким образом, украинцы получат от FlixBus услуги, которые будут по качеству такими же, как и в Европе.

В каком случае компания может создать в Украине юридическое лицо и сформировать собственный парк автобусов?

Я уже акцентировал внимание на том, что мы не являемся классической автобусной компанией. Сотрудничество с региональным малым и средним бизнесом является уникальным на международном уровне и является выгодным для всех сторон: клиентов, регионального бизнеса и самого FlixBus. Поэтому мы не думаем, что существуют какие-либо причины для изменения одного из ключевых компонентов нашей бизнес-модели.

Во всех странах, где мы осуществляем перевозки внутри страны, как например в Германии, Франции, Дании или Италии, мы регистрируем юридическое лицо, собираем команду и сотрудничаем с местными автобусными партнерами.

Видите ли вы перспективы работы на внутренних маршрутах по Украине? Может ли это быть партнерство с местной автобусной компанией?

В настоящее время наши усилия сосредоточены на интеграции Украины в нашу европейскую сеть маршрутов, но не исключаем сотрудничество с местной автобусной компанией и запуск внутриукраинской сети маршрутов в будущем.

Какие каналы продаж билетов будут основными: собственная система бронирования, партнерские системы, кассы на автовокзалах или что-то еще?

Наш сайт, а также наше мобильное приложение — это основные каналы продаж. Удобная система позволяет клиентам забронировать билеты в течение нескольких минут. Билет может быть предъявлен водителю прямо из письма с подтверждением бронирования или с помощью QR-кода через приложение. Поскольку мы хотим предоставить доступ к нашему сервису абсолютно каждому, у нас существуют специализированные кассы FlixBus-Ticketshops на ключевых автобусных станциях, и мы также сотрудничаем с туристическими агентствами по всей Европе.

Таким образом, мы сочетаем онлайн- и оффлайн- каналы продаж. Степень их важности зависит от страны.

Как вы оцениваете состояние инфраструктуры на пограничных переходах между Украиной и странами ЕС? Не возникнет ли сложностей с пересечением границы, из-за которых преимущества автобусов будут нивелированы (например, существенная потеря времени на границе)? Как эти риски можно уменьшить?

Касательно вопросов инфраструктуры и юридических аспектов мы полагаемся на опыт и знания наших автобусных партнеров, которые уже давно присутствуют на украинском рынке.

Конечно, как и все международные перевозчики, мы полагаемся на тесное сотрудничество и расположение таможенных органов. Мы знаем о существующей проблеме и поэтому включаем дополнительное время в объявленную продолжительность поездки. Кроме того, мы заранее информируем наших пассажиров о задержках, связанных, в том числе, с длительным процессом пограничного контроля. А чтобы ожидание было более комфортным, предлагаем Wi-Fi и легкие закуски на борту.

Беседовал Артем Ильин

Инф. delo.ua