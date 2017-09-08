Каждый второй ребенок в Украине не вакцинирован

На начало августа 2017 года, более 29% детей до 1 года были защищены от коклюша, дифтерии и столбняка вакциной АКДС.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, менее половины украинских детей были полностью иммунизированы против коклюша, дифтерии и столбняка в 2016 году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"За первые 8 месяцев 2017 в Украине уровень вакцинации повысился, однако не является достаточным, чтобы защитить общество от опасных болезней", — говорится в сообщении.

По состоянию на начало августа 2017 года более 29% детей до 1 года были защищены от коклюша, дифтерии и столбняка вакциной АКДС. В августе 2016 года эта цифра составляла всего 2%, а в 2015 году — 20%.

Улучшились показатели охвата другими вакцинами. В частности, среди детей в возрасте до 1 года, на начало августа 2017 почти 47% были привиты против туберкулеза (13% на начало августа 2016 и 29% — 2015), почти 42% против гепатита В (9% на начало августа 2016 и 15% — 2015), 56% против кори, паротита и краснухи (38% на начало августа 2016 и 44% — 2015).

За первые 7 месяцев 2017 29% детей до 1 года вакцинировали от полиомиелита. За этот же период в 2015 году вакцинировали 17% детей, а в 2016 — 40%, что связано с проведением туровой дополнительной иммунизации.

Показатели охвата детей в возрасте до 1 года повышаются, но все еще не достигают 95%, которые рекомендует Вселенной организация здравоохранения (ВОЗ).

В Минздраве отмечают, что уровень иммунизации в Украине упал до неприемлемо низкого уровня. К этому привела как нехватка вакцин в 2009 — 2015 годах, так и недоверие к вакцинации в обществе.

"Как следствие — украинцы страдают от болезней, о которых давно уже забыли в других странах мира. Только за первые 7 месяцев 2017 1 386 людей заболело корью, 1 340 — заболели коклюшем, 185 — эпидемический паротит, 895 — гепатит В, 17 — гемофильной инфекции, 122 — краснухой и 5 — столбняк", — говорят в ведомстве.

Наличие вакцин

Вакцины, входящих в календарь прививок, по соглашению с Минздравом за средства государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Сегодня ЮНИСЕФ поставил в Украину 97% вакцин, закупленных за средства госбюджета 2016 года. Кроме того, ЮНИСЕФ продолжит закупать вакцины и за средства бюджета 2017 года.

По состоянию на 1 августа 2017 года в Украине есть 811 тыс. вакцин от дифтерии и столбняка, 120 тыс. инъекционной и 1,9 млн оральной вакцины от полиомиелита.

1,7 млн доз вакцины АКДС для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, абсорбированной с цельноклеточным коклюшевым компонентом и 2 тыс. вакцины Пентаксим.

690 тыс. доз вакцины КПК (корь, краснуха, паротит) и еще 583 тысяч доз этой вакцины поставили в Украину 29 августа 2017 года.

Также по регионам развезли 1,4 млн доз вакцин от гепатита В, 99 тыс. доз — от гемофилии, 29 тыс. — от бешенства и 800 тыс. доз вакцин БЦЖ.

Все вакцины имеются в регионах Украины, кроме инъекционной вакцины для профилактики полиомиелита, которая закончилась в 5 регионах.

Инф. delo.ua