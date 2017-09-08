Укроборонпром хочет модернизировать польские танки Т-72

"Укроборонпром" планирует участие в программе модернизации Т-72 вооруженных сил Польши по стандартам НАТО.

Государственный концерн "Укроборонпром" намерен принять участие в программе модернизации находящихся на вооружении Вооруженных сил Польши танков Т-72 до стандартов НАТО. Об этом сообщила пресс-служба госконцерна,

Одна из версий модернизации польских Т-72 — танк ПТ-17, модернизированный "Укроборонпромом" совместно с польской Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A, презентован потенциальному заказчику в ходе проходящей 5-8 сентября в Кельце (Польша) международной оборонной MSPO-2017.

Согласно сообщению модернизация проведена в рамках заключенного сторонами в апреле соглашения и включает замену пушки танка на натовский калибр 120 мм, а также обновление, в том числе автоматов заряжания, двигателя, трансмиссии, систем управления огнем и динамической защиты танка. Ключевые системы обновленного Т-72 разработаны и изготовлены украинской стороной.

В "Укроборонпроме" отметили, что позитивное решение Минобороны Польши о закупке ПТ-17 позволит оборонно-промышленному комплексу Украины принять участие в масштабной программе перевооружения парка Т-72 ВС Польши стоимостью несколько сот миллионов долларов США.

Ранее, в январе 2016 года, "Укроборонпром" обнародовал планы по участию в программе модернизации польских ОБТ РТ-91, являющихся лицензионной версией советских Т-72М1.

По данным открытых источников, в настоящее время на вооружении ВС Польши находится более 700 ед. Т-72, из них свыше 200 ед. — танки РТ-91. Парк украинских Т-72 оценивается в около 400 ед.

Инф. delo.ua