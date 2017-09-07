Если замучила бессонница, не спешите принимать снотворное

Сотни миллионов людей по всему миру страдают бессонницей. У трети из них эта проблема возникает постоянно или очень часто. Около 15 процентов «неспящих» используют снотворное — либо по рекомендации врача, либо в порядке самолечения. Но, они даже не представляют, какой опасности себя подвергают.

Снотворное стало привычным препаратом для многих людей. Ничего удивительного, ведь наше время, когда человек переживает множество стрессов и плохо спит, но в то же время слишком занят работой и заботами, самым простым способом «отключиться» становятся таблетки.

Оказывается, что в большинстве случаев, по мнению медиков, люди принимают снотворное без веских на то причин. При этом многие из них, чтобы вернуть здоровый сон, могут вполне обойтись и без лекарств. Порой для этого достаточно увеличить физическую нагрузку, отказаться по вечерам от крепкого чая, кофе и тонизирующих напитков.

Причины бессонницы различны. Кто-то не может заснуть из-за стресса и навязчивых мыслей, а у кого-то нарушение сна — следствие заболевания. Например, мочевого пузыря или воспаленного сустава. Мешает уснуть и чувство утраты, разлука с близкими, смена часовых поясов. Некоторые могут спать только дома, в своей постели. А страдающие депрессией имеют склонность часто просыпаться еще до рассвета с чувством безысходности и тоски.

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