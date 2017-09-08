Лечение опухолей: советы Опубликовано: Как известно, опухоли различаются между собой течением, ответной реакцией на лечение, и прогнозом. У одних больных наиболее эффективно хирургическое лечение, у других — лучевая терапия или химиотерапия, у третьих — сочетание двух и более методов в различных комбинациях. После установления диагноза методика лечения определяется несколькими специалистами, участвующими в его осуществлении.



В онкологии различают радикальное лечение, направленное на полное удаление опухоли, и симптоматическое, уменьшающее проявления болезни, но не дающее излечения в связи с каким-либо сопутствующим заболеванием, наличием слишком обширного опухолевого процесса либо многочисленными отдаленными метастазами.







Каковы возможности хирургического лечения?



Хирургический метод по-прежнему остается основным в лечении опухолей.



Благодаря достижениям в области анестезиологии, усовершенствованию операционных технологий, применению антибиотиков, а также развитию пластической и реконструктивной хирургии, в посдедние десятилетия значительно улучшились результаты оперативного лечения. Применение новых хирургических методов: электрохирургии, криохирургии, лазера значительно облегчило лечение и улучшило его результаты.



Известно, что не каждая опухоль и не на всех стадиях подлежит оперативному лечению. В каждом случае показания и противопоказания к хирургическому лечению определяются индивидуально. В онкологических клиниках часто бывают ситуации, когда больной с начальными стадиями опухоли отказывается от оперативного лечения, которое может дать ему шанс излечения. Случаются и другие ситуации, когда больные с далеко зашедшими стадиями заболевания, выраженным болевым синдромом требуют операции, считая ее единственным методом лечения.







Каковы особенно радиотерапии?



Радиотерапия, или лучевая терапия, основана на применении ионизирующего излучения, энергия которого, поглощенная тканью опухоли, приводит к ее уничтожению. Ионизирующее излучение не действует избирательно только на ткань опухоли, оно поражает и те участки здоровых тканей, которые находятся между опухолевыми клетками и их невозможно избирательно защитить. Однако реакция на облучение опухолевой и здоровой тканей различная. Осложнения после лучевой терапии всегда учитываются при выборе лечения, расчете дозы и экспозиции. Источниками ионизирующего излучения являются радиоактивные элементы: радий, изотопы кобальта, цезия, иридия, а также специальные генераторы электронов и фотонное излучение высоких энергий. Постоянное развитие радиофизики и радиобиологии способствует более эффективному и безопасному лечению ионизирующим излучением. Однако, несмотря на успехи радиотерапии, невозможно добиться полного излечения больных с далеко зашедшим процессом, при наличии метастазов.



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