  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фитотерапия: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-08 07:24:04

    Древнее китайское лекарственное растение — стахис упоминается в рецептах китайской и тибетской медицины. В нашей стране появилось в 70-е годы, выращивается овощеводами-любителями. Заготавливается в клубнях, образующихся на корнях, время заготовки — поздняя осень или ранняя весна. Получены данные, что стахис в сочетании с другими лекарственными препаратами используется при лечении некоторых видов раковых опухолей.



    Клубни стахиса употребляются в свежем или высушенном, перемолотом в порошок виде: по 1 ч. л. утром натощак и вечером перед сном. Клубни используются в пищу в вареном, жареном, соленом и консервированном виде.



    С лекарственной целью используют корневища подофилла щитовидного (из семейства барбарисовых). Его основным фармакологическим свойством является противоопухолевая активность. В эксперименте установлено, что активность подофилловой смолы обусловливается подофиллотоксином-L и B пельтатином. Он действует на опухоли как митозный яд, тормозя деление клеток на стадии метафазы и повреждая клеточные ядра. Клетки злокачественной опухоли, имевшие характерную веретенообразную форму, становились закругленными, а цитоплазма и ядро претерпевали изменения, ведущие к гибели клетки.



    В медицине подофиллин используется для лечения злокачественных новообразований кожи, кроме того, может быть использован как вспомогательное средство при папилломах мочевого пузыря, папилломатозе гортани. Он выпускается в виде порошка. Хранят по списку А.

    health.sumy.ua

     

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.