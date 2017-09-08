Фитотерапия: что важно знать Опубликовано: Древнее китайское лекарственное растение — стахис упоминается в рецептах китайской и тибетской медицины. В нашей стране появилось в 70-е годы, выращивается овощеводами-любителями. Заготавливается в клубнях, образующихся на корнях, время заготовки — поздняя осень или ранняя весна. Получены данные, что стахис в сочетании с другими лекарственными препаратами используется при лечении некоторых видов раковых опухолей.







Клубни стахиса употребляются в свежем или высушенном, перемолотом в порошок виде: по 1 ч. л. утром натощак и вечером перед сном. Клубни используются в пищу в вареном, жареном, соленом и консервированном виде.







С лекарственной целью используют корневища подофилла щитовидного (из семейства барбарисовых). Его основным фармакологическим свойством является противоопухолевая активность. В эксперименте установлено, что активность подофилловой смолы обусловливается подофиллотоксином-L и B пельтатином. Он действует на опухоли как митозный яд, тормозя деление клеток на стадии метафазы и повреждая клеточные ядра. Клетки злокачественной опухоли, имевшие характерную веретенообразную форму, становились закругленными, а цитоплазма и ядро претерпевали изменения, ведущие к гибели клетки.







В медицине подофиллин используется для лечения злокачественных новообразований кожи, кроме того, может быть использован как вспомогательное средство при папилломах мочевого пузыря, папилломатозе гортани. Он выпускается в виде порошка. Хранят по списку А.



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