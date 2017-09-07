Ранняя диагностика рака легкого

В XX веке медицина одержала практически полную победу над страшными инфекционными болезнями, большинство других инфекционных заболеваний также с большим или меньшим успехом лечат или предупреждают. Люди стали дольше жить, и в цивилизованных странах на передний план вышли болезни, вероятность которых увеличивается с возрастом, при этом первое место по смертности заняли различные нарушения сердечнососудистой системы, второе — раковые заболевания.

Но так уж сложилось, что человек меньше верит сухой статистике и больше доверяет своим эмоциям, и как следствие — чувство страха и обреченности, которое возникает у пациента и его близких при слове «рак», несравнимо сильнее, чем при диагнозе инфаркт. Одна из причин такого восприятия, которое характерно для большинства людей, далеких от медицины, зиждется на убеждении, что диагноз рак в истории болезни пациента равнозначно подписанию ему смертного приговора, который вскоре неминуемо будет приведен в исполнение. Так ли это на самом деле?



Лечение одного ракового больного обходится государству от 40 до 80 тысяч рублей. Однако для онкологического пациента бесплатное лечение в действительности оказывается только декларативным, и он вынужден постоянно находить нужные суммы на операцию (по отношению к другим выплатам операция занимает последнее место), химиотерапию (сумасшедшие деньги, а при многих локализациях — практически деньги выброшены больным в никуда), лучевую терапию и другие виды терапии. Отсюда понятно, какое значение приобретает ранняя диагностика рака, позволяющая выявлять онкологические заболевания, в том числе и в латентном периоде, до их клинического проявления, включая и нулевую стадию. И в то же время на нулевой стадии успех гарантирован!







В условиях России онкологическая ситуация критическая, на грани катастрофы. Ежегодные профилактические осмотры прекратились. Даже в Москве число смотровых кабинетов сократилось со 186 до 130, и постоянно увеличивается число пациентов во всех регионах страны с запущенными формами рака, поступающих ежедневно в онкологические учреждения.







В 2007 г. по разным причинам в России скончалось более двух миллионов Человек, из них от рака — 288,6 тысяч. То есть в день это заболевание уносит примерно 780 россиян. С 1997 по 2007 гг. прирост числа заболевших онкологическими заболеваниями составил 13%. Заболеваемость раком легкого (РЛ) снизилась на 12,9%.



В настоящее время в большинстве развитых стран рак легкого является наиболее распространенной формой опухоли у мужчин и остается одной из важнейших медицинских и социально-экономических проблем. Ежегодно в мире регистрируется более 1,2 млн новых случаев рака легкого (чаще среди мужчин), что составляет более 12% от числа всех выявленных злокачественных новообразований, из них до 60% приходится на развитые страны.



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