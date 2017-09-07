Средства с камфарой ведут к эпилептическим судорогам у детей

Неправильное использование средств, содержащих камфару приводит к эпилептическим судорогам и припадкам у маленьких детей. Такие данные получили по результатам нового исследования специалисты медицинского колледжа Альберта Эйнштейна при Университете Иешивы (США).

Камфара, естественное восковое вещество с сильным ароматическим запахом, содержится во многих потребительских товарах. Дети особенно уязвимы для воздействия токсичных и сильных эффектов камфары, которая легко впитывается через кожу и слизистую оболочку. Тем не менее, средства, в состав которых входит камфара, являются достаточно популярными и широко продаются без надлежащей маркировки. Они часто используются для борьбы с вредителями, а также в медицинских и ароматических целях, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Врачи установили, что камфорное масло и другие составы с содержанием вещества вызывают серьезные эпилептические приступы у маленьких детей. Педиатры настоятельно рекомендуют родителям отказаться от любой продукции с камфарой и внимательно проверять на ее наличие все товары, применяемые для детей, особенно если ребенок страдает эпилепсией, аллергией или особой чувствительностью к разным натуральным компонентам.

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