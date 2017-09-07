Аллергики не знают, куда деваться от одуванчиков

Нечего на цветочки пенять, если с иммунитетом нелады! С каждым годом становится все больше с виду безобидных растений, которые, на самом деле, могут причинить массу неприятностей.

И если в двумя последними растениями-вредителями хоть как-то борются, то те же одуванчики цветут буйным цветом на каждом газоне и пустыре. «Комсомолка» выясняла, возможно ли вылечиться от аллергии полностью и как перенести ее.

Растения не виноваты

В наших краях растет несколько десятков видов растений, создающих стойкие неприятности аллергикам. Тополя, полынь, амброзия, разного рода сорняки — всего этого в Харьковской области достаточно много. Сейчас в разгаре цветение одуванчиков. Специалисты говорят, что это растение прижилось на всех континентах. Если у него в природе нет конкурентов, желтоголовый размножается с огромной скоростью.

Пока аллергики тихо ненавидят все, что цветет и пахнет, на защиту растительности встают ботаники. Проблему надо искать в человеке, а не в цветущих травах, уверены они.

— Растения ни в чем не виноваты! Люди страдают аллергией из-за ослабленного иммунитета. Причиной может быть врожденная несовместимость с какими-то факторами внешней среды или приобретенная аллергия. А она у человека может появиться даже после обычной простуды и на что угодно, — говорит доктор биологических наук, завкафедрой ботаники ХНУ им. Каразина Татьяна Догадина.

Надо знать, в чем себе отказать

Человек, расположенный к аллергии на пыльцу деревьев или трав, должен знать, когда ему ожидать неприятностей. Календарь цветения растений можно получить у своего врача. Медики рекомендуют: чтобы не усугубить проблему, придется какое-то время соблюдать ограничения в еде. Если у вас аллергия на пыльцу березы, лучше воздержаться от яблок, черешни, персиков, слив. Не ешьте сельдерей, лесные орехи, морковь, потому что эти продукты содержат сходный с березой аллерген и могут вызвать острую реакцию. Сорные и луговые травы пересекаются со злаками и овощами: нельзя употреблять в пищу пшеницу, овес, рожь, ячмень и продукты из их муки (макаронные, хлебобулочные изделия, сосиски), пиво, а также щавель.

Надо забыть о цитрусовых, подсолнечном масле, халве и ромашковом чае при аллергии на полынь. Лечение можно проводить календулой, чередой, девясилом, мать-и-мачехой. Аллергию на лебеду может вызвать свекла, шпинат. А при аллергии на амброзию надо быть осторожнее с подсолнечным маслом, халвой, дыней, бананами. При аллергической реакции на домашнюю пыль противопоказаны креветки, раки, крабы. В ракообразных содержится белок, идентичный белку пылевых клещей.

Советы аллерголога

В пору цветения больше сидите дома.

— Симптомы аллергии выявить совсем несложно, — говорит аллерголог Кристина Марченко. — Если каждый год примерно в одно и то же время начинается першение в горле, закладывает нос, хочется все время чихать, кашлять, и все это сопровождается зудом век, значит у вас аллергия.

Несмотря на доступность разных лекарств против этой напасти заниматься самолечением врачи не советуют никому. Можете сделать только хуже. Первым делом идем на прием к аллергологу. При этом не забываем соблюдать простые правила предосторожности: в период цветения как можно больше времени придется проводить впомещении с закрытыми окнами. Придется отказать себе и в прогулках по скверам и паркам. Но совсем себя изолировать от внешней среды, конечно же, не получится. Просто, выходя на улицу, надевайте темные очки, можно пользоваться марлевыми повязками. Если уж совсем ничего не помогает, остается только лекарственная терапия.

— Нужно в клинике пройти обследование, выявить причины заболевания. После него назначается курс специфической иммунотерапии выявленными аллергенами. Курс проводится с осени до конца зимы и обеспечивает хорошее самочувствие следующей весной. Два-три курса такой терапии и вы сможете дышать весной полной грудью, — обещает Кристина Юрьевна.

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