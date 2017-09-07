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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Контрацептивная вакцина для мужчин
    Опубликовано: 2017-09-07 18:04:10
    Контрацептивные инъекции для мужчин могут по своей эффективности в предупреждении беременности сравниться с противозачаточными таблетками для женщин и презервативами, свидетельствуют результаты нового исследования.

    Ежемесячные инъекции тестостерона временно блокируют выработку спермы и, как ожидают эксперты, могут в корне изменить контроль над рождаемостью.

    Клинические испытания вакцины проводились в Китае, и из ста мужчин, которые получали уколы, ребенок родился только у одного. Об этом пишет журнал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

    Через полгода после прекращения инъекций выработка сперматозоидов возвращалась к нормальному уровню.

    Активисты кампании по контролю над рождаемостью приветствовали эти сообщения. По их словам, инъекции предоставят парам возможность выбора и позволят мужчинам разделить ответственность за использование противозачаточных средств.

    Однако эксперты указывают, что нужны дополнительные проверки вакцины с тем, чтобы убедиться в ее безопасности.

    Ранее попытки разработать эффективное и удобное противозачаточное средство для мужчин кончались неудачей из-за того, что они были ненадежны и имели побочные эффекты — такие, как резкие перепады настроения и снижение полового влечения.

    Несмотря на то, что инъекции не имеют никаких серьезных побочных эффектов, около трети из 1045 мужчин, принимавших участие в испытаниях препарата, рассчитанных на два с половиной года, выбыли из них до конца срока, не объяснив причин.

    Глава проекта И Цюнь Гу из Национального исследовательского института семейного планирования в Пекине заявил, что «для пар, которые не могут или предпочитают не использовать контрацептивные средства для женщин, альтернативой были только вазэктомия (мужская стерилизация), презервативы и прерванный половой акт».

    «Наше исследование показывает, что мужская гормональная контрацептивная схема инъекций может стать потенциально новой и эффективной альтернативой», — сказал он.

    По его словам, если дополнительные тесты окажутся успешными, препараты можно будет массово применять уже через пять лет.

    Лоренс Шо из Лондонского центра по борьбе с бесплодием London Bridge Fertility Centre указал, что «если появится подобный мужской контрацептив, это будет большим достижением, которое обеспечит больше возможностей».

    «До сих пор в распоряжении мужчин были только презервативы, и противозачаточные средства должны были использовать, в основном, женщины, — добавил он. — Однако подобные работы с тестостероном уже велись и раньше. Нужно тщательно проверить, что этот метод безопасен».

    По его словам, противозачаточные таблетки для женщин по-прежнему остаются более эффективным средством, чем любая новая вакцина. Но в реальности они могут оказаться равнозначны, поскольку таблетку можно забыть принять.

    Представительница благотворительной организации Marie Stopes International заявила, что «это — очень позитивный шаг».

    «Чем больше выбор контрацептивных средств, тем лучше. Однако, если вакцина действительно появится, мужчины должны помнить, что она не защитит их от передаваемых половым путем инфекций, и они должны пользоваться презервативами», — добавила она.

    Ребекка Финдлей из Ассоциации семейного планирования говорит, что мужчины будут рады появлению нового метода контрацепции.

    «В прошлом в наших опросах мы спрашивали мужчин, согласятся ли они использовать гормональные противозачаточные средства и треть опрошенных дала утвердительный ответ», — сказала она.

    «Нужно продолжать исследования, чтобы убедиться в том, что новый метод безопасен и эффективен. Однако мужчины будут рады этой работе, которая позволит им иметь больший контроль в вопросах планирования семьи», — добавила Ребекка Финдлей

    sportzal.com

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