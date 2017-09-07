Химиотерапия: что важно знать Опубликовано: Все противоопухолевые средства по цитотоксическому влиянию на фазы клеточного цикла делятся на вещества с преимущественно фазонеспецифическим действием, к которым относятся адриамицин, рубомицин, митомицин С, дактиномицин, блеомицетин, фторурацил, фторафур, натулан, и вещества с фазоспецифическим действием: винбластин, винкристин, цитарабин, метотрексат, меркаптопурин, тиогуанин, тенипозид.







Подбор цитостатика должен быть основан на чувствительности злокачественной опухоли к препарату. Опухоли, чувствительные к цитостатикам, например хорионэпителиома, лечатся цитостатиками — метотрексаом, дактиномицином. Саркома Капоши — проспидин, фортин, фопуран.







К опухолям, относительно чувствительным к цитостатикам, относят рак молочной железы: лечится адриамицином, метотрексатом, фторафуром, винкристином.







К опухолям, относительно резистентным к цитостатикам, относят рак желудка; применяют фторурацил, фторафур, при раке шейки матки — блеомицетин, метотрексат.







К опухолям, резистентным к химиотерапии, при которых в отдельных случаях возможна частичная регрессия, относят рак пищевода (применяются сарколизин, колхицин в комбинации), рак щитовидной железы (дийодбензотеф, адриамицин), рак поджелудочной железы (фторурацил, митомицин С).







Используется комбинированная химиотерапия злокачественных новообразований — последовательное или одновременное введение двух или более цитостатиков, что приводит к увеличению интенсивности и избирательности повреждения опухоли без возрастания побочных эффектов.







Условием эффекта химиотерапии является соблюдение определенных правил:







каждый препарат должен быть активен по отношению к злокачественной опухоли;







механизмы противоопухолевого действия комбинируемых цитостатиков во избежание возникновения или проявления резистентности должны быть различными;







каждый из цитостатиков, составляющих комбинацию, должен иметь различный спектр (тип) клинической токсичности, что позволяет вводить их в несколько меньших, чем обычные для монохимиотерапии, или почти полных дозах без особого риска суммации побочных эффектов.

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