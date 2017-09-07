Напиток из калины может заменить кофе

По составу витаминов калина — ягода уникальная.

В ее плодах содержатся: витамин С, пектины, органические кислоты, в том числе валериановая и изовалериановая, оказывающие выраженное успокаивающее действие на центральную нервную систему. Плоды калины оказывают мочегонное и потогонное действие, усиливают сокращения сердца, помогают при болезнях желудка. Словом, калина помогает от сотни болезней, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Протертая с сахаром калина, растворенная в воде, — витаминизированный напиток, прекрасно заменяющий кофе. Кстати, из всех ягод калина едва ли не единственная имеет в себе горчинку, которая есть и в хорошем кофе, и в крепком чае.

Благородный калиновый напиток со своим вкусовым букетом, с богатейшим химическим составом очищает кровь. Для вкуса в напиток можно добавлять лимон и корицу. В Европе калиновый морс пьют при гастрите и язве желудка. Народная русская медицина издавна применяла калину при болезнях печени и желтухе.

Плоды калины имеют горьковатый вкус, поэтому их надо срывать после первых заморозков, когда горечь исчезает и ягоды становятся слаще. Калину не часто встретишь на рынках, ее не продают в аптеках и магазинах. Поэтому в погожий осенний денек после первых морозов отправляйтесь в лес за калиной. А еще лучше посадите калину на своем участке.

Калину можно хранить в морозильной камере, разложив по целлофановым пакетам; можно протереть с сахаром в равных весовых пропорциях. С калиной можно печь пироги, варить кисели, компоты, варенье.

Калина с медом — удивительное средство, панацея от множества болезней. Ягоды нужно ошпарить кипятком, затем протереть через дуршлаг. Полученную массу смешать с медом в пропорциях: один литр массы на один литр меда. Через неделю вкуснейшее лекарство готово. Одна столовая ложка натощак — и витаминный запас на день обеспечен.

Люди, склонные к гипертонии, испытывают к калине повышенное влечение. Тем, у кого давление низкое, нужна осторожность: ложку в день, больше не стоит. При болезнях горла и хрипоте одну столовую ложку калины (можно предварительно размять) залить одним стаканом кипятка, настаивать, укутав, два часа. Полоскать горло при ангине и принимать внутрь по столовой ложке три раза в день при осиплости голоса.

При бронхитах три столовые ложки ягод калины, три столовые ложки меда смешать и залить одним литром воды. Кипятить 10 минут, затем — процедить. Принимать по полстакана в виде теплого чая при хронических бронхитах и воспалениях легких.

При заболеваниях нервной системы 25 г ягод калины растереть, залить тремя стаканами кипятка, постепенно помешивая. Настаивать в течение трех часов, процедить и принимать по полстакана 4 раза в день перед едой при заболеваниях неврологического характера и подверженности депрессиям.

Отлично помогает при сильных менструальных кровотечениях. Свежий сок калины нужно выпить при внезапном появлении головной боли — помогает не хуже медикаментозных средств. Хронический фурункулез отступает перед действием калинового сока.

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