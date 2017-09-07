Умываемся льдом: советы

Как правильно в домашних условиях приготовить косметический лед и, используя его, не навредить себе? Сегодня наш эксперт — врач-дерматокосметолог Ирина ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

Живая вода для лица

Когда протираешь лицо кусочками льда, температура тканей кожи снижается, сосуды сужаются. Через некоторое время сосуды расширяются, и кровь начинает поступает в них более интенсивно. Все эти процессы омолаживают кожу — поры сужаются, повышается тонус, разглаживаются морщинки. Кожа приобретает здоровый нежно-розовый цвет и естественный румянец.

Подбираем травы по типу кожи

Казалось бы, нет ничего проще, налил воду в формочки, заморозил и знай себе протирай лицо. Но не все знают, что не любая вода и не все подряд лекарственные травы можно использовать для приготовления косметического льда.

Лучше всего замораживать негазированную минералку или настой трав, подобранных по типу кожи. И уж точно не водопроводную воду.

Чтобы приготовить лед из отваров трав, нужно: 1 ст. ложку травы или смеси залить 1 стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить, залить в формочки и заморозить.

Внимание! Срок годности льда из настоев трав только 7 дней.

Для любого типа кожи: ромашка, шалфей, мята, череда, зверобой, липовый цвет.

Для нормальной кожи: валериана лекарственная, подорожник, тысячелистник, аптечный укроп, фиалка трехцветная.

Для сухой кожи: красный боярышник, элеутерококк, корни одуванчика.

Для жирной кожи: лекарственные ноготки, арника горная, полевой хвощ, корневища бадана толстолистного, лапчатка прямостоячая. В настой можно добавить сок свежего огурца и несколько капель лимонного сока.

Для комбинированной (смешанной) кожи: такие же, как для нормальной и жирной кожи, но лучше не добавлять соки огурца и лимона.

Лед еще можно сделать из ягод, предпочтительно из красных — рябины, клюквы, брусники, калины, шиповника. Считается, что в красных плодах больше всего витаминов.

Для этого нужно 3 ст. ложки ягод залить 2 стаканами холодной воды. Через 2 — 3 часа получившуюся жидкость процедить и заморозить.

Внимание! Срок хранения «ягодного» льда не больше 5 дней.

Через две недели — перерыв

Перед тем как использовать лед, нужно очистить кожу гелем, лосьоном или тоником. После этого легкими массирующими движениями протереть лицо ледяными кубиками, промокнуть салфеткой и нанести крем по типу кожи.

Умываться замороженной водой можно каждый день утром и вечером, можно курсом — две недели со льдом, две — перерыв.

ВАЖНО!

Категорически нельзя умываться замороженной водой при:

острых воспалительных заболеваниях кожи, например, стрептококковых и стафилококковых инфекциях;

открытых ранках;

экземе;

угрях;

сосудистых звездочках — телеангиоэктазии;

расширенных сосудах кожи.

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