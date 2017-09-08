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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шотландия введет запрет на автомобили с ДВС к 2032 году
    Опубликовано: 2017-09-08 10:00:13

    Шотландия следует своей новой цели по поэтапному отказу от новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2032 году, опережая Францию и Великобританию, объявивших о планах запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2040 году, сообщает Electrek.

    В своем выступлении премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявил: «Наша цель заключается в том, чтобы к 2032 году в Шотландии было прекращено производство бензиновых и дизельных автомобилей — это установлено в плане по борьбе с климатическими изменениями, мы хотим осуществить переход на электромобили на 8 лет раньше, чем Британия».

    Проблема в том, что Шотландия, добивавшаяся своей независимости, не обладает полномочиями по стандартам транспортных средств и налогообложению. Тем не менее, они планируют предпринять все усилия для достижения поставленной цели.

    Премьер-министр заявил, что в течение следующих нескольких месяцев власти изложат подробный план по массовому расширению числа пунктов электрической зарядки, расширят фонд «Зеленый автобус», ускорят закупку электромобилей в государственном и частном секторах, а также подготовят демонстрационные проекты по стимулированию использования электромобилей. Правительство Шотландии также планирует построить трассу A9, первую полностью электрифицированную автомобильную дорогу.

    Инф. finance.ua

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