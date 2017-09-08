Шотландия введет запрет на автомобили с ДВС к 2032 году

Шотландия следует своей новой цели по поэтапному отказу от новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2032 году, опережая Францию и Великобританию, объявивших о планах запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2040 году, сообщает Electrek.

В своем выступлении премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявил: «Наша цель заключается в том, чтобы к 2032 году в Шотландии было прекращено производство бензиновых и дизельных автомобилей — это установлено в плане по борьбе с климатическими изменениями, мы хотим осуществить переход на электромобили на 8 лет раньше, чем Британия».

Проблема в том, что Шотландия, добивавшаяся своей независимости, не обладает полномочиями по стандартам транспортных средств и налогообложению. Тем не менее, они планируют предпринять все усилия для достижения поставленной цели.

Премьер-министр заявил, что в течение следующих нескольких месяцев власти изложат подробный план по массовому расширению числа пунктов электрической зарядки, расширят фонд «Зеленый автобус», ускорят закупку электромобилей в государственном и частном секторах, а также подготовят демонстрационные проекты по стимулированию использования электромобилей. Правительство Шотландии также планирует построить трассу A9, первую полностью электрифицированную автомобильную дорогу.

Инф. finance.ua