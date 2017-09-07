Какой чай нельзя пить

Нельзя пить чай с горелым вкусом, а также заплесневелый чай.

Когда при сушке чайных листов не выдерживается температурный режим, листья подгорают либо приобретают копченый запах. Если в процессе сушки выделяется слишком много дыма древесного угля, на чайных листьях оседают канцерогенные вещества бензольной группы. Такие чаи вредны для здоровья, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

При неправильном хранении чая, особенно в условиях высокой температуры, чай поглощает большое количество влаги. Уже при 8,8% воды в чайных листьях становятся возможными процессы образования токсичных веществ, а при 12%, если позволяет температура, процесс размножения плесневых грибков протекает очень быстро. В заплесневелом чае содержится большое количество разнообразных токсичных грибковых образований. Такой чай может вызывать боли в животе, понос, головокружение, а в серьезных случаях даже заболевания внутренних органов.

Плесневелость и затхлость является более серьезным дефектом чая, который можно частично скрыть или ликвидировать дополнительной сушкой при высокой температуре. Поэтому если вам попался горелый чай, то это может означать, что таким образом пытались скрыть дефекты плесневелого чая, но даже если это и удалось сделать по вкусу, нет никакой гарантии, что все токсины, вырабатываемые микроорганизмами, поселившимися в таком чае, в результате тепловой обработки разложилисьи больше не представляют опасности.

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