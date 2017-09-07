Что такое новообразования Опубликовано: Что известно о новообразованиях на современном этапе?



Наука о новообразованиях — онкология (от греч. onkos — опухоль, logos — наука). Это область медицины и биологии, изучающая эпидемиологию, этиологию, патогенез, клинические проявления опухолей, разрабатывающая их профилактику, методы диагностики и способы лечения, психофизическую реабилитацию, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Новообразования занимают ведущее место среди болезней цивилизации и стали социальной проблемой, влияющей на интенсивность разнонаправленных исследований мирового уровня. Злокачественные опухоли имеют более 200 дифференцированных клинически и биологически разновидностей, и практически каждая опухоль является отдельным предметом исследования.



В диагностике, профилактике и лечении опухолей с успехом используются последние открытия в области клеточной биологии (и технологий в том числе), генетики, молекулярной биологии и иммунологии.







Почему опухоли являются социальной проблемой?



Злокачественные опухоли являются особенно актуальной проблемой современной медицины в связи с тем, что причины их окончательно не выяснены, а распространенность заболевания такова, что оно носит черты эндемичности. Значительное развитие клинических и лабораторных методов диагностики в их взаимосвязи еще, однако, недостаточно для выяснения причины и механизма развития опухолей у человека.







Каково значение эпидемиологических исследований опухолей?



С целью изучения естественного развития опухолей у человека в онкологии проводятся эпидемиологические исследования, предметом которых является:



определение опухолей;



установление факторов, влияющих на развитие опухолей;



отработка программ охраны здоровья (профилактика и лечение опухолей), а также обеспечение оптимального ухода за неизлечимо больными.



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