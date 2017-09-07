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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рак пищевода: как лечиться
    Опубликовано: 2017-09-07 12:24:03

    Этиология

    До 75 % всех тяжелых поражений пищевода приходится на долю злокачественных новообразований. Заболевают преимущественно мужчины старших возрастов. В настоящее время в качестве предрасполагающих факторов исследователи выделяют алкоголизм, курение, постоянное употребление горячих блюд, рубцы после ожогов пищевода. Опухоль локализуется преимущественно в местах физиологических сужений.



    Заболевание развивается из многослойного плоского эпителия. Рак пищевода относится к плоскоклеточным новообразованиям. Наиболее часто встречается узловая форма рака пищевода. С течением времени этот рак изъязвляется. Язвенная форма заболевания отличается наиболее тяжелым течением, так как быстро приводит к дисфагии. Склерозирующая форма встречается нечасто (до 10 % всех случаев ракового поражения). Метастазирование происходит исключительно в лимфатические узлы средостения, заметно реже — в надключичные области, малый сальник.



    Клиническая картина

    Преобладающим симптомом болезни является нарастающая дисфагия. Вначале возникают затруднения при глотании твердой пищи, позднее — жидкой. Нередко после приема пищи развивается рвота. Присоединяются боли за грудиной и в эпигастральной области. Появляется неприятный запах изо рта. Заболевание прогрессирует. Больные теряют в весе, в терминальной стадии развивается кахексия. При рентгенологическом исследовании определяются места сужения. Окончательное подтверждение диагноза осуществляется эзофагоскопией с прицельной биопсией. Рак пищевода нередко сопровождается такими грозными осложнениями, как его разрыв с кровотечением, распространение новообразования в окружающие ткани, в том числе в средостение, в легкие.



    Лечение

    Лечение хирургическое, в отдельных случаях назначается лучевая терапия.


     

     
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