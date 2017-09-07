Рак пищевода: как лечиться Опубликовано: Этиология



До 75 % всех тяжелых поражений пищевода приходится на долю злокачественных новообразований. Заболевают преимущественно мужчины старших возрастов. В настоящее время в качестве предрасполагающих факторов исследователи выделяют алкоголизм, курение, постоянное употребление горячих блюд, рубцы после ожогов пищевода. Опухоль локализуется преимущественно в местах физиологических сужений.







Заболевание развивается из многослойного плоского эпителия. Рак пищевода относится к плоскоклеточным новообразованиям. Наиболее часто встречается узловая форма рака пищевода. С течением времени этот рак изъязвляется. Язвенная форма заболевания отличается наиболее тяжелым течением, так как быстро приводит к дисфагии. Склерозирующая форма встречается нечасто (до 10 % всех случаев ракового поражения). Метастазирование происходит исключительно в лимфатические узлы средостения, заметно реже — в надключичные области, малый сальник.







Клиническая картина



Преобладающим симптомом болезни является нарастающая дисфагия. Вначале возникают затруднения при глотании твердой пищи, позднее — жидкой. Нередко после приема пищи развивается рвота. Присоединяются боли за грудиной и в эпигастральной области. Появляется неприятный запах изо рта. Заболевание прогрессирует. Больные теряют в весе, в терминальной стадии развивается кахексия. При рентгенологическом исследовании определяются места сужения. Окончательное подтверждение диагноза осуществляется эзофагоскопией с прицельной биопсией. Рак пищевода нередко сопровождается такими грозными осложнениями, как его разрыв с кровотечением, распространение новообразования в окружающие ткани, в том числе в средостение, в легкие.







Лечение



Лечение хирургическое, в отдельных случаях назначается лучевая терапия.

health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

