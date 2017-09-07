  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Средства, используемые при раке матки
    Опубликовано: 2017-09-07 12:04:20

    Якутка полевая. Настой травы пить при раке матки. Нельзя употреблять при беременности. 1/2 ст. л. сухой травы залить стаканом кипятка и настаивать 4 ч в плотно закрытой посуде, процедить. Принимать по 1 ч. л. через 3—4 ч 4—5 раз в день.



    Пион (марьин корень). 1 ст. л. измельченных сухих корней залить 3 стаканами кипящей воды, настаивать 30 мин в плотно закрытой посуде, процедить. Принимать по 1 ст. л. за 10—15 мин до еды 3 раза в день. В тибетской медицине корни пиона входят в состав противоопухолевых лекарств.



    Настой листьев чертополоха. 1 ст. л. листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, процедить. Пить по полстакана 3—4 раза в день. Испытан при лечении рака матки.

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.