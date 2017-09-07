Средства, используемые при раке матки Опубликовано: Якутка полевая. Настой травы пить при раке матки. Нельзя употреблять при беременности. 1/2 ст. л. сухой травы залить стаканом кипятка и настаивать 4 ч в плотно закрытой посуде, процедить. Принимать по 1 ч. л. через 3—4 ч 4—5 раз в день.







Пион (марьин корень). 1 ст. л. измельченных сухих корней залить 3 стаканами кипящей воды, настаивать 30 мин в плотно закрытой посуде, процедить. Принимать по 1 ст. л. за 10—15 мин до еды 3 раза в день. В тибетской медицине корни пиона входят в состав противоопухолевых лекарств.







Настой листьев чертополоха. 1 ст. л. листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, процедить. Пить по полстакана 3—4 раза в день. Испытан при лечении рака матки. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

