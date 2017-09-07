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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Средства, используемые при раке желудка
    Опубликовано: 2017-09-07 11:44:59

    1 ст. л. травы чистотела (5 г) помещают в эмалированную посуду, заливают 1 стаканом горячей воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей бане 15 мин, процеживают. Остывшее сырье отжимают. Объем полученного настоя развести кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Пить 1/3— 1/2 стакана 2—3 раза в день за 15 мин до еды, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



    Смешать мятные капли (60 мг), жидкий водный экстракт чистотела (20 мл), сироп, например, шиповника (300 мл) и принимать по 6 ч. л. в день.



    Березовая губка применяется при раке желудка в виде настоя и навара. Соскоблить со ствола березы светлую губку, облить кипятком, настоять и пить понемногу.



    Березовый щелок. При раке желудка используется в виде настоя. Для этого сжигают березовые дрова, берут золу от них, заливают чистой водой из расчета 1 весовая часть золы на 5 частей воды. Эту смесь поставить на огонь в глиняной, стеклянной или эмалированной посуде, кипятить 10 мин. Затем процедить через марлю, разлить по бутылкам, хорошо закупорить и держать в холодном месте. Употребление: взять 50 мл (8 ч. л.) этой смеси, смешать с молоком или фруктовым соком и выпивать перед едой 3 раза в день. Вкус этой смеси неприятный, но уже доказано, что она задерживает развитие рака. При этом нельзя есть мяса, а следует питаться овощами, фруктами (апельсины), молочными продуктами

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