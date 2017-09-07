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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В США математики открыли необычное число
    Опубликовано: 2017-09-07 15:30:59

    Найденно самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6253210 знаков.

    В США математики открыли самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6 миллионов 253 тысячи 210 знаков. Об этом сообщает The Register.

    Найденное число равно 9194441048576 + 1 и в списке самых больших простых чисел находится на 12-м месте.

    Математики обнаружили его в рамках проекта распределенных вычислений PrimeGrid на компьютере Сильвануса Циммермана из команды Aggie the Pew.

    Проверка подтвердила правильность результата Циммермана. Обобщенное число Ферма представляется в виде a2n + b2n, число 9194441048576 + 1 стало первым таким числом для n = 20.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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