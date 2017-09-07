В США математики открыли необычное число Опубликовано: Найденно самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6253210 знаков. В США математики открыли самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6 миллионов 253 тысячи 210 знаков. Об этом сообщает The Register. Найденное число равно 9194441048576 + 1 и в списке самых больших простых чисел находится на 12-м месте. Математики обнаружили его в рамках проекта распределенных вычислений PrimeGrid на компьютере Сильвануса Циммермана из команды Aggie the Pew. Проверка подтвердила правильность результата Циммермана. Обобщенное число Ферма представляется в виде a2n + b2n, число 9194441048576 + 1 стало первым таким числом для n = 20. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

