Найденно самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6253210 знаков.
В США математики открыли самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6 миллионов 253 тысячи 210 знаков. Об этом сообщает The Register.
Найденное число равно 9194441048576 + 1 и в списке самых больших простых чисел находится на 12-м месте.
Математики обнаружили его в рамках проекта распределенных вычислений PrimeGrid на компьютере Сильвануса Циммермана из команды Aggie the Pew.
Проверка подтвердила правильность результата Циммермана. Обобщенное число Ферма представляется в виде a2n + b2n, число 9194441048576 + 1 стало первым таким числом для n = 20.