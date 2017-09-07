Желание лидера Молдовы не пускать армию на военные учения Рэпид Трайдент под Львов не остановило 57 военнослужащих, которые уехали обмениваться опытом.
Несмотря на неоднократные попытки молдавского президента и главнокомандующего армии страны Игоря Додона запретить военным принимать участие в учениях НАТО Rapid Trident 2017 на территории Украины, контингент в составе 57 военнослужащих отправился на Яворовский полигон. Об этом говорится в сообщении Минобороны Молдовы.
Командир подразделения подполковник Александру Маркуца отметил, что цель этих учений - развитие взаимодействия войск, усиление обороноспособности и поддержка на международной арене позитивного образа армии Молдовы для ее участия в миротворческих миссиях.
5 сентября молдавский президент Игорь Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены. 6 сентября правительство Молдовы приняло решение об участии армии страны в учениях, на что Додон еще раз заявил о запрете.
Завтра во Львовской области начнутся учения Rapid Trident 2017, в которых примут участие до 2,5 тысяч украинских военных и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения пройдут с "большим размахом, чем прежде", заявили в Минобороны, и завершатся 23 сентября.