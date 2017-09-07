Молдавские военные приехали в Украину вопреки запрету Додона

Желание лидера Молдовы не пускать армию на военные учения Рэпид Трайдент под Львов не остановило 57 военнослужащих, которые уехали обмениваться опытом.

Несмотря на неоднократные попытки молдавского президента и главнокомандующего армии страны Игоря Додона запретить военным принимать участие в учениях НАТО Rapid Trident 2017 на территории Украины, контингент в составе 57 военнослужащих отправился на Яворовский полигон. Об этом говорится в сообщении Минобороны Молдовы.

Командир подразделения подполковник Александру Маркуца отметил, что цель этих учений - развитие взаимодействия войск, усиление обороноспособности и поддержка на международной арене позитивного образа армии Молдовы для ее участия в миротворческих миссиях.

5 сентября молдавский президент Игорь Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены. 6 сентября правительство Молдовы приняло решение об участии армии страны в учениях, на что Додон еще раз заявил о запрете.

Завтра во Львовской области начнутся учения Rapid Trident 2017, в которых примут участие до 2,5 тысяч украинских военных и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения пройдут с "большим размахом, чем прежде", заявили в Минобороны, и завершатся 23 сентября.

ЛIГАБiзнесIнформ