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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Запуск ринку землі можливий лише після знищення корупційних схем та завершення формування кадастру
    Опубликовано: 2017-09-07 08:45:07

    В Україні необхідно завершити Земельний кадастр та чітко окреслити межі населених пунктів, відокремити землю за видом призначення, а також подбати про захист її родючості. Наразі ж впроваджується тільки моніторинг земельних відносин – відповідне рішення прийняв Кабмін. Підприємці кажуть: це поки один із етапів, і якщо говорити про відкриття в перспективі ринку землі, потрібно знищити попередньо всі корупційні схеми та посилити права землевласників.
    Про це заявили в УСПП та Антикризовій раді громадських організацій.
    Запуск  земельного ринку сучасного зразка є стратегічним завданням держави, але воно не повинно стати непродуманим, поспішним рішенням, коли головні механізми приведення його в дію ще не готові. Окрім того, є питання незахищеності майнових прав власників землі, значний ризик корупційних схем у цій сфері.
    Нагадаємо, розгляд законопроекту про запуск ринку земель сільськогосподарського призначення заплановано на жовтень.
    «Потрібен не лише моніторинг і обмін даними про наявний стан справ, хоча це, звичайно, буде кроком вперед. Перш за все, варто виписати законодавчо і запровадити всебічний контроль за ефективністю використання земель, за показниками родючості, неприпустимим є застосування корупційних схем у питаннях її продажу чи оренди. Для комплексності формування ринку землі, цьому процесу має передувати якісний кадастр, розв’язання вже існуючих проблемних питань щодо порушення використання ділянок тощо.  У жодному випадку відповідні законодавчі акти та норми не повинні ухвалюватися поспіхом. Має здійснюватися належна підготовка кадрів та напрацювання ефективних механізмів контролю за дотриманням законодавства», - вважає президент УСПП, голова АРГО Анатолій Кінах.
    Підприємницька спільнота очікує на конструктивне рішення та грамотну організацію саме перехідного періоду до повноцінного запуску ринку землі. Впродовж його і повинні бути вирішені всі наявні проблемні питання, завершене формування кадастру, здійснюватись збір та систематизація даних, що повинні бути у відкритому доступі.

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