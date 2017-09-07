Реформа образования. Какой будет «новая украинская школа»?

Одобренная вчера реформа образования должна заработать со следующего года, однако часть нововведений станет актуальной уже с 1 сентября 2017 года. Как изменятся украинские школы и какие главные опасности принятого законопроекта?



Верховная Рада дала добро образовательной реформе. 5 сентября депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект "Об образовании" (№3491-д), который предусматривает широкую реформу образования. После первого чтения в законопроект должны были внести более 1700 правок. "Новая украинская школа", именно так назвали авторы новую образовательную концепцию, будет стоить порядка 87 млрд грн. Какие изменения предполагает новый законопроект?

Учиться будем дольше

Длительность обучения в школах снова увеличат на 1 год — до 12 лет. Среднее образование будет включать в себя 3 этапа:

начальное образование (первые 4 класса);

базовое среднее образование в гимназии (5 лет);

профильное среднее образование в лицее или училище, колледже (3 года).

"Не нужно смотреть на это нововведение, как на "еще один год в школе". Нужно смотреть шире — это часть 3-летнего профильного среднего образования. Многие страны исповедуют те же подходы", — поясняет Ирина Когут, эксперт по вопросам школьного образования аналитического центра Сedos.

По завершению каждого из этапов школьники должны будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Параллельно с увеличением срока обучения в средней школе сокращается время учебы в высшей школе — по большинству специальностей бакалаврат будет длиться не четыре, а три года.

Дети могут начинать обучение в школе в возрасте 6-7 лет, но эта рекомендация не касается учеников инклюзивных школ.

Учиться будем веселее

Изменения коснутся и программы обучения. На каждом этапе обучения будет сокращаться количество предметов преподавания. В профильном ведомстве уверены, что это поможет ученику определиться со специальностью при поступлении в вуз. К примеру, после 9 класса старшеклассник сможет выбрать два варианта дальнейшего обучения:

академическое — более детальное изучение некоторых предметов, адаптированное к первому курсу университета.

профессиональное — с ним кроме среднего образования школьник получает первую профессию.

Учебники, которые выступали основой для получения знаний, теперь могут спокойно пылиться на полках дома, ведь их должны заменить электронными версиями, которые будут доступны на всех гаджетах школьников. Планируется, что школа будет выступать некой электронной платформой, где учебники, конспекты, курсы и тесты будут в распоряжении педагогов и учеников.

Обещают также введения дополнительных ресурсов, которые будут способствовать развитию логики, экономической грамотности и креативу.

Больше свободы

Законопроект призван обеспечить внедрение новых принципов управления школами. Реформа предоставляет школам большую автономию в распоряжении финансовыми ресурсами и формировании учебного процесса.

Меняется роль учителя — теперь педагог самостоятельно выбирает, как подавать и организовывать учебный процесс.

Меняется и подход к выбору директоров. Теперь они будут избираться по итогам конкурса, а не по назначению органов образования. Избранный на конкурсе директор сможет работать в какой-то одной школе не больше 12 лет. При этом директор получает больше свободы в формировании команды — он сам назначает своих замов и педагогический состав.

Законопроект также предоставляет школам большую автономию в распоряжении финансовыми ресурсами и формировании учебного процесса. Больше свободы означает более высокий уровень ответственности — все школы должны будут обнародовать на своих сайтах информацию о пожертвованиях со стороны родителей. Сколько денег школы получили и на что потратили.

Образование в селах

Отдельная тема в рамках реформы — укрупнение сельских школ и создание так называемых опорных школ. Они создаются для того, чтобы дети из сел и небольших поселков сумели получить образования на должном уровне.

Именно опорные школы станут "площадкой для испытаний" новой концепции. Новый пилотный проект, о котором говорилось выше, запустят именно в 100 опорных школах.

Опорные школы будут создаваться во всех регионах Украины. Каждая такая школа будет иметь не менее трех филиалов. Филиал — это школа І ступени (1-4 классы), которые максимально приближены к месту проживания детей. Опорные школы будут посещать дети из многих сел, чтобы иметь возможность потом учиться в профильных старших классах. Привозить детей будут на школьных автобусах, по необходимости для детей из отдаленных сел будут обустраивать общежития.

В этом году правительство впервые выделило деньги на школьное оборудование для спецкабинетов (300 млн грн) и автобусы (200 млн грн). По данным Минобразования, сейчас в стране уже работают 178 таких школ и 511 их филиалов. В министерстве назвали области, где будет создано больше всего "опорных школ" — это Львовская (24 учебных заведения), Киевская и Кировоградская области (по 23 школы). Меньше всего учебных заведений откроется в Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях — всего по 2 "опорных школы" — а все из-за низкой успеваемости учеников.

Трудности реализации

Представители образовательной сферы в общем позитивно оценивают принятие законопроекта. Главный вопрос — будут ли школы готовы воспринимать новую систему и брать на себя дополнительную ответственность. Без этого вся реформа останется лишь на бумаге.

"Закон "Об образовании" будет иметь такие же проблемы, как и Закон "О высшем образовании". То есть никакие законы у нас не имплементируются и не работают сами по себе. Сам документ ничего не решает. Для этого нужна воля как государства, так и общественности", — комментирует Сергей Квит, экс-министр образования и науки Украины.

Солидарен с ним и Виктор Громовой, директор "Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования".

"Принятие Закона "Об образовании" это еще не реформа образования. Закон лишь предоставляет определенные возможности образовательному сообществу использовать те или иные инструменты для запуска процесса реформирования образования снизу. К примеру, инструменты индивидуализации, которые основаны на признанном в законе праве на индивидуальную образовательную траекторию и выбор образовательной программы", — резюмирует эксперт.

Инф. delo.ua