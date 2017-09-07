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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мужской запах помогает женщинам справиться со стрессами
    Опубликовано: 2017-09-07 11:04:18

    Американские биологи заявляют, что «мужской запах» имеет огромное влияние на настроение женщины. Именно этот запах помогает ей справиться со стрессами и успокоиться.

    К такому выводу ученые пришли в результате весьма необычных опытов. У мужчины, который в течение месяца не пользовался дезодорантами, были взяты пробы подмышечного пота.

    Затем, пахнущая субстанция была нанесена на верхние губы восемнадцати женщин разных возрастов — и что интересно, настроение женщин резко повысилось. Интересно еще и то, что женщины, принимавшие участие в эксперименте, даже не догадывались, что за запах представляли им экспериментаторы и верили, что помогают в тестировании алкоголя, духов и чистящего средства на основе лимона. Ученые считают, что проведенное исследование помогло раскрыть подсознательные реакции так называемой «химической коммуникации» противоположных полов

    medicus.ru

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