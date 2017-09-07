Мужской запах помогает женщинам справиться со стрессами

Американские биологи заявляют, что «мужской запах» имеет огромное влияние на настроение женщины. Именно этот запах помогает ей справиться со стрессами и успокоиться.

К такому выводу ученые пришли в результате весьма необычных опытов. У мужчины, который в течение месяца не пользовался дезодорантами, были взяты пробы подмышечного пота.

Затем, пахнущая субстанция была нанесена на верхние губы восемнадцати женщин разных возрастов — и что интересно, настроение женщин резко повысилось. Интересно еще и то, что женщины, принимавшие участие в эксперименте, даже не догадывались, что за запах представляли им экспериментаторы и верили, что помогают в тестировании алкоголя, духов и чистящего средства на основе лимона. Ученые считают, что проведенное исследование помогло раскрыть подсознательные реакции так называемой «химической коммуникации» противоположных полов

medicus.ru