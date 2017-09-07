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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У ревнивых людей кривые лица
    Опубликовано: 2017-09-07 09:44:06

    Посмотрите повнимательнее на своего возлюбленного. Одинакового ли цвета его глаза? Не перекошен ли его рот? Симметрично ли строение его тела? На будущее имейте в виду, что ученые утверждают: люди с асимметричной внешностью ревнивее тех, у кого она симметрична, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Журнал New Scientist сообщил, что Уилльям Браун из Университета Дэлхаузи в Новой Шотландии опросил 50 мужчин и женщин, состоящих в гетеросексуальных отношениях, чтобы выяснить, насколько они ревнивы. Кроме того, он уcтановил степень ассиметричности их тела, к примеру, измерив размер ног, ушей, пальцев, а потом сопоставил данные.

    Браун пришел к выводу, что, чем человек асимметричнее, тем ревнивее. Браун считает, что в 20% случаев ревность можно объяснить ассиметричной внешностью ревнивца. Прежние исследования показали, что люди с симметричной внешностью привлекательнее, хотя идеально симметричных лиц почти не бывает. Правая и левая стороны тела большинства людей, как правило, отличаются друг от друга. Браун выяснил также, что симметрия влияет исключительно на любовные отношения и никак не связана с поведением человека в других сферах жизни. Браун предположил, что ревность — это эволюционный механизм. «Ревность — это стратегия удержания партнера. Те, кто больше рискуют быть обманутыми, более ревнивы», — сказал он.

    medicus.ru

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