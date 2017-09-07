  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чем ковырялись в зубах наши предки
    Опубликовано: 2017-09-07 09:24:17

    Оказывается, даже первобытные люди занимались гигиеной ротовой полости. Наши далекие предки применяли стебли травы в качестве зубочисток.

    В результате зубы древних гоминид имели углубления в области корней. Доказано, что эти отметины оставлены примитивными предмета ухода за зубами. Скептики утверждали, что происхождение отметин иное, так как наши современники, ковыряясь в зубах не оставляют подобных отметин.

    Разгадка этого феномена заключается в том, что травы содержат частички силикатов, обладающие абразивными свойствами. Наши современники используют в качестве зубочисток древесину, а первобытные люди предпочитали стебли трав. Именно силикатные частички и оставляют на зубах характерные отметины. Ученые провели эксперимент с кусочками травы, которую используют для ковыряния в зубах современные бабуины. Результат оказался превосходным — на человеческих зубах остались такие же следы, как у первобытных предков

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.