Чем ковырялись в зубах наши предки

Оказывается, даже первобытные люди занимались гигиеной ротовой полости. Наши далекие предки применяли стебли травы в качестве зубочисток.

В результате зубы древних гоминид имели углубления в области корней. Доказано, что эти отметины оставлены примитивными предмета ухода за зубами. Скептики утверждали, что происхождение отметин иное, так как наши современники, ковыряясь в зубах не оставляют подобных отметин.

Разгадка этого феномена заключается в том, что травы содержат частички силикатов, обладающие абразивными свойствами. Наши современники используют в качестве зубочисток древесину, а первобытные люди предпочитали стебли трав. Именно силикатные частички и оставляют на зубах характерные отметины. Ученые провели эксперимент с кусочками травы, которую используют для ковыряния в зубах современные бабуины. Результат оказался превосходным — на человеческих зубах остались такие же следы, как у первобытных предков

medicus.ru