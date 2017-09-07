Почему женщины прощают мужчин

Жены распутных политиков, телеведущих и футболистов вряд ли удивятся, узнав о новом открытии психологов: женщины более склонны к прощению, нежели мужчины.



Оказывается, что после ссоры женщины сильнее, чем мужчины, стремятся помириться, и их легче умиротворить, принеся извинения или предложив устроить романтический ужин или съездить куда-нибудь на выходные. Мужчины, наоборот, дольше сохраняют обиду и стремятся отомстить. Психологи, которые провели данное исследования, утверждают, что женщины обладают большей способностью понимать чужую точку зрения.

История адюльтера полна примеров, когда жены политиков и знаменитостей прощали своих мужей, несмотря на экстремальные провокации последних. Так, жена телеведущего Энгуса Дийтона публично простила своего мужа после того, как газеты написали о его похождениях с проституткой. К милостивым женам можно отнести также леди Арчер и Норму Мейджер, которая простила своего мужа Джона Мейджера после его аферы с Эдвиной Карри.

Доктор Анна Макаскилл, психолог университета Sheffield Hallam , говоря о женщинах, заявила: «Я не уверена, что женщины такие уж всепрощающие, но они демонстрируют больше желания простить». Результаты ее работы, представленные на проходящей на этой неделе в Америке конференции психологов, основаны на опросе 200 добровольцев, ответивших на вопросы о ссоре или разногласиях, которые они пережили в течение последних двух недель.

medicus.ru