Укрпошта закуповуватиме газ для власних потреб Опубликовано: Укрпошта планує закупити 3,5 млн куб метрів природного газу для опалення всіх поштових відділень, автобаз та центрів сортування компанії. Цей обсяг національний поштовий оператор планує зберігати в сховищах Укртрансгазу та споживати в поточному режимі об’єктами регіональної мережі. Для цього потрібно отримати відповідну ліцензію.

“Ми не продаватимемо природний газ, а плануємо закупити його для опалення всієї нашої мережі. Хочемо зберігати весь обсяг у сховищах Укртрансгазу, аби брати його щомісяця за потребою та передавати до наших точок споживання (котельні, автобази, відділення). Головне, що газ гарантовано буде у наявності й ми не відчуватимемо проблем із поставками, як минулої зими. Але виявилося, що для видачі номінації на транспортування і розподіл нашого газу із підземних сховищ газу потрібна ліцензія. Ми направили відповідний запит в НКРЕКП та паралельно подали документи на ліцензію”, - сказав заступник генерального директора із закупівель Укрпошти Олександр Наход.

Крім того, за словами Олександра Находа, закупівля всього обсягу природного газу, необхідного компанії для проведення опалювального сезону, дозволить значно зекономити.

“Разова закупівля всього обсягу газу дозволить зекономити в опалювальному сезоні декілька мільйонів гривень. Бо під час опалювального сезону ціни на природний газ зростають на 20-25% і постачальники вимагають їх перегляду, незважаючи на умови, які були прописані під час підписання угоди на поставку цього палива”, - відзначив він.

Укрпошта вже оголосила тендер на закупівлю природного газу з поставкою його у сховища Укртрансгазу.

Рішення про видачу ліцензії буде розглянуто на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 7 вересня 2017 року. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

