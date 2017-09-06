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    • ЮНЕСКО объявила лауреатами Премии за достижения в области образования девочек и женщин кандидатов из Таиланда и Перу
    Опубликовано: 2017-09-06 14:34:56

    Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова объявила имена двух лауреатов Премии ЮНЕСКО 2017 года за достижения в области образования девочек и женщин. Международное жюри рекомендовало этих двух лауреатов за их инновационные и хорошо обоснованные проекты по продвижению образования девочек и женщин.

    Центр программ развития и образования дочерей и общин в субрегионе Большого Меконга в Таиланде отмечена за свой проект под названием «Программа образования и обучения жизненным навыкам, направленная на помощь детям без гражданства и женщинам, мигрирующим из штата Шан (Мьянма) в Таиланд». В рамках данного инновационного проекта образование и обучение жизненным навыком используется в качестве защиты девочек и женщин из числа мигрантов от рисков торговли людьми и сексуальной или трудовой эксплуатации. Проект также работает над реабилитацией девочек и женщин, которые стали жертвами подобных преступлений. Проект признан в качестве модели, которая может быть воспроизведена в стране и в других частях мира.

    Миниакадемия наук и технологий - MaCTec Peru заслужила высокой оценки за свой проект «Mobile MaCTec Bus Labs / Mini Academy of Science and Technology», направленный на расширение возможностей девочек из сельских районов за счет качественного научного образования и сокращения гендерного разрыва в науке, технологии, инженерии и математике (STEM). Проект был разработан в партнерстве с государственными органами, частными донорами и научным сообществом. Проект является масштабным и может быть повторен в других странах.

    5 сентября 2017 года на официальной церемонии в Сямыне, Китайская Народная Республика, каждая из двух организаций получит премию в размере 50 тыс. долл. США.

    Премия ЮНЕСКО за достижения в области образования девочек и женщин поощряет инновационные выдающиеся проекты, направленные на продвижение образования девочек и женщин. Она способствует реализации двух целей устойчивого развития (ЦУР): «Обеспечение всеобщего и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» (Цель 4)  и «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек» (Цель 5).

    Учрежденая в 2015 году Исполнительным советом ЮНЕСКО, премия финансируется Правительством Китайской Народной Республики, и впервые была вручена в 2016 году двум выдающимся проектам из Индонезии и Зимбабве.

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