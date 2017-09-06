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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В компании OneBox рассказали о возможностях новой CRM-системы
    Опубликовано: 2017-09-06 13:23:04

    20 августа 2017 года украинский разработчик решений для бизнеса — компания OneBox — представила новую версию CRM-системы — OneBox WHITE. Список обновлений программы занимает около 350 страниц.

    Теперь это не просто CRM-система, а робот для бизнеса, который может частично заменять сотрудников и не требовать внимания человека. Новая программа может сама:

    •ловить пропущенные звонки и контролировать отзвон клиенту;
    •собирать всю почту в сегментированную базу контактов;
    •отправлять SMS менеджеру, когда посетитель на сайте;
    •собирать заявки с сайтов и распределять их по менеджерам, напоминать менеджерам о клиентах;
    •распознавать email всех посетителей сайта;
    •считать сколько заработал бизнес;
    •отслеживать геолокацию сотрудников и техники;
    •фиксировать звонки сотрудников, даже с Nokia 1100;
    •сравнивать сотрудников по количеству действий и эффективности;
    •переводить разговоры в облако тегов;
    •самостоятельно позвонить клиентам;
    •получать новых клиентов из facebook и instagram;
    •загружать все новые компании-лиды из открытых источников;
    •благодарить клиентов об оплатах, напоминать о долгах и просроченных платежах;
    •автоматически нанимать, стажировать и увольнять сотрудников;
    •и многое другое.

    Создатели OneBox значительно расширили функциональность системы и при этом повысили скорость ее работы. Украинские программисты добавили новые интеграции и расширили существующие.

    «Первым в глаза бросается обновленный белый дизайн с изящными иконками, подвижными блоками и информативными дашбордами. Далее вы заметите, что самые востребованные функции стали ближе, быстрее и появились новые возможности. Без сомнений, это самая лучшая версия OneBox из всех, которые мы ранее выпускали», — говорит Игорь Устименко, технический директор OneBox.

    Клиент теперь через личный онлайн-кабинет управляет бизнес-процессами, в которых важно решение заказчика. Он без участия менеджера закрывает или не открывает задачу, подтверждает получение товара, оплаты и оценивает работу. В личном кабинете доступна выписка документов и оплата по ним.

    Список всех обновлений занимает 350 страниц и его можно посмотреть на сайте CRM-системы. В частности программисты разработали для OneBox WHITE:

    •настраиваемые дашборды со множеством красивых графиков;
    •новое мобильное приложение со сканером QR-кодов для быстрого управления продукцией на складе;
    •внутренний чат, где сотрудники обсуждают общие вопросы, оперативно уведомляют о важном или просто шутят — совмещен с почтой, телефонией, Facebook, Viber;
    •новый механизм настроек на каждом экране показывает, что именно на странице можно поменять;
    •возможность назначить горячие клавиши для самых востребованных функций, что экономит часы работы операторам колл-центров и интернет-магазинов.

    Как получить OneBox WHITE?

    Чтобы посмотреть новую версию, нужно просто зарегистрироваться на сайте https://crm-onebox.com/ru/ — и на электронный ящик придет доступ к новой системе. Это бесплатно.

    Чтобы получить скидку $100 на каждую лицензию, нужно купить OneBox WHITE до 1 октября 2017 года. Цена лицензии с 1 октября составит $499.

    Для тех, кто мигрирует с других систем, есть специальные условия. При переходе с AmoCRM, Битрикс24, bpm'online на любой платный тариф OneBox миграция данных будет проведена бесплатно.

    Подробнее о компании OneBox:

    Украинская компания разрабатывает и внедряет систему автоматизации бизнес-процессов — OneBox. Система OneBox автоматизирует работу с контактами, ресурсами и процессами компании, то есть объединяет возможности программ CRM, ERP и BPM-класса.

    Контакты:
    OneBox
    Киев, проспект Валерия Лобановского, 119х, БЦ DemievSky
    +380 (44) 390-09-85
    sales@crm-onebox.com
    https://crm-onebox.com


     

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