Гройсман заверил в обеспечении субсидиями людей в следующем году Опубликовано: Государство в следующем году во время отопительного сезона обеспечит в полном объеме всех граждан, которые в этом нуждаются, субсидиями. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Также отмечаю, что и на следующий год мы обеспечим всех, кто в этом нуждается, адресными пособиями и поддержками государства в виде субсидий в полном объеме для того, чтобы каждый украинский гражданин прошел отопительный сезон там, где это потребуется, с поддержкой государства без каких-либо дополнительных трудностей", - подчеркнул Премьер.

Напомним, в правительстве заявили, что надеются на сокращение количества субсидиантов. Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

