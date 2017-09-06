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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гройсман заверил в обеспечении субсидиями людей в следующем году
    Опубликовано: 2017-09-06 17:00:33

    Государство в следующем году во время отопительного сезона обеспечит в полном объеме всех граждан, которые в этом нуждаются, субсидиями. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
    "Также отмечаю, что и на следующий год мы обеспечим всех, кто в этом нуждается, адресными пособиями и поддержками государства в виде субсидий в полном объеме для того, чтобы каждый украинский гражданин прошел отопительный сезон там, где это потребуется, с поддержкой государства без каких-либо дополнительных трудностей", - подчеркнул Премьер.
    Напомним, в правительстве заявили, что надеются на сокращение количества субсидиантов.

    Александр Сивачук

    Источник: УНН

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