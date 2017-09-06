На сегодня 112% украинцев рассчитались за коммунальные услуги Опубликовано: На сегодня 112% населения Украины рассчитались за коммунальные услуги, полученные в 2017 году. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

"У нас практически на сегодняшний день 112% расчета населением за свои коммунальные услуги", - сказал Г.Зубко.

По его словам, есть области, в которых меньше чем 100% расчета населением за коммунальные услуги.

"Сегодня украинцы заплатили за коммунальные услуги больше, чем потребили в 2017 году", - заявил Г.Зубко.

Как сообщал УНН, Г.Зубко заявил, что на 15 сентября должна быть 100% готовность к отопительному сезону. Елена Вечеровская Источник: УНН

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