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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На сегодня 112% украинцев рассчитались за коммунальные услуги
    Опубликовано: 2017-09-06 16:00:40

    На сегодня 112% населения Украины рассчитались за коммунальные услуги, полученные в 2017 году. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
    "У нас практически на сегодняшний день 112% расчета населением за свои коммунальные услуги", - сказал Г.Зубко.
    По его словам, есть области, в которых меньше чем 100% расчета населением за коммунальные услуги.
    "Сегодня украинцы заплатили за коммунальные услуги больше, чем потребили в 2017 году", - заявил Г.Зубко.
    Как сообщал УНН, Г.Зубко заявил, что на 15 сентября должна быть 100% готовность к отопительному сезону.

    Елена Вечеровская

    Источник: УНН

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