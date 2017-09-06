Разработан новый препарат для лечения тяжелой застойной сердечной недостаточности Опубликовано: Разработан новый препарат для лечения тяжелой застойной сердечной недостаточности. Принцип его действия основан на уменьшении объема циркулирующей крови, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Большинство пациентов с сердечной недостаточностью (СН) отвечают на терапию диуретиками. Однако диуретики обладают целым рядом нежелательных эффектов. Кроме того, до 30% больных, получавших медикаментозную терапию, повторно госпитализируются в ближайшие 60 дней.



Новый препарат толваптан является более эффективным и безопасным, чем диуретики, считают д-р Mihai Gheorghiade и его коллеги (Школа Медицины Северо-Западного Университета Feinberg), выступившие на очередной научной сессии Американской Кардиологической Ассоциации. Толваптан блокирует почечные вазопрессиновые рецепторы, отвечающие за реабсорбцию воды. При СН имеет место гиперпродукции вазопрессина, что приводит к спазму сосудов и задержке жидкости.



В ходе пилотного исследовании (320 больных с тяжелой СН) пациенты получали обычную терапии и 30, 60 или 90 мг/сут толваптана либо плацебо. Начинался прием максимум за 10 дней до выписки, в дальнейшем лечение продолжалось еще 7 недель, амбулаторно. Уже через 24 ч толваптан приводил к уменьшению массы тела. Спустя 60 дней не отмечалось ухудшения течения СН



По словам д-ра Gheorghiade, сейчас проводится крупное международное исследование влияния толваптана на смертность. Самыми частыми побочными эффектами препарат являются жажда и сухость во рту, уточняет он. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

