  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Разработан новый препарат для лечения тяжелой застойной сердечной недостаточности
    Опубликовано: 2017-09-06 19:44:41

    Разработан новый препарат для лечения тяжелой застойной сердечной недостаточности. Принцип его действия основан на уменьшении объема циркулирующей крови, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Большинство пациентов с сердечной недостаточностью (СН) отвечают на терапию диуретиками. Однако диуретики обладают целым рядом нежелательных эффектов. Кроме того, до 30% больных, получавших медикаментозную терапию, повторно госпитализируются в ближайшие 60 дней.

    Новый препарат толваптан является более эффективным и безопасным, чем диуретики, считают д-р Mihai Gheorghiade и его коллеги (Школа Медицины Северо-Западного Университета Feinberg), выступившие на очередной научной сессии Американской Кардиологической Ассоциации. Толваптан блокирует почечные вазопрессиновые рецепторы, отвечающие за реабсорбцию воды. При СН имеет место гиперпродукции вазопрессина, что приводит к спазму сосудов и задержке жидкости.

    В ходе пилотного исследовании (320 больных с тяжелой СН) пациенты получали обычную терапии и 30, 60 или 90 мг/сут толваптана либо плацебо. Начинался прием максимум за 10 дней до выписки, в дальнейшем лечение продолжалось еще 7 недель, амбулаторно. Уже через 24 ч толваптан приводил к уменьшению массы тела. Спустя 60 дней не отмечалось ухудшения течения СН

    По словам д-ра Gheorghiade, сейчас проводится крупное международное исследование влияния толваптана на смертность. Самыми частыми побочными эффектами препарат являются жажда и сухость во рту, уточняет он.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.