Разработан новый препарат для лечения тяжелой застойной сердечной недостаточности. Принцип его действия основан на уменьшении объема циркулирующей крови, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Большинство пациентов с сердечной недостаточностью (СН) отвечают на терапию диуретиками. Однако диуретики обладают целым рядом нежелательных эффектов. Кроме того, до 30% больных, получавших медикаментозную терапию, повторно госпитализируются в ближайшие 60 дней.
Новый препарат толваптан является более эффективным и безопасным, чем диуретики, считают
В ходе пилотного исследовании (320 больных с тяжелой СН) пациенты получали обычную терапии и 30, 60 или 90 мг/сут толваптана либо плацебо. Начинался прием максимум за 10 дней до выписки, в дальнейшем лечение продолжалось еще 7 недель, амбулаторно. Уже через 24 ч толваптан приводил к уменьшению массы тела. Спустя 60 дней не отмечалось ухудшения течения СН
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Разработан новый препарат для лечения тяжелой застойной сердечной недостаточности
Опубликовано: 2017-09-06 19:44:41
Разработан новый препарат для лечения тяжелой застойной сердечной недостаточности. Принцип его действия основан на уменьшении объема циркулирующей крови, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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