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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Синдром отмены аспирина у сердечных больных
    Опубликовано: 2017-09-06 19:24:37

    Прекращение приема аспирина у пациентов, страдающих коронарным синдромом, грозит синдромом отмены, и появлением новых приступов. В ходе исследования обнаружено, что уже спустя неделю после прекращения приема аспирина у пациентов ранее страдавших от стабильной стенокардии развивался ее нестабильный вариант и инфаркт миокарда.

    «Всем известны достоинства аспирина в лечении пациентов со стенокардией. Однако, синдром отмены данного препарата у этих больных только начал изучаться», заявляют врачи из University Hospital Pasteur, Nice, France. По их данным никто не может абсолютно безопасно прекратить прием аспирина, а особенно пациенты с коронарным синдромом.

    Ученые изучили данные 1236 пациентов с коронарным синдромом, для того чтобы выяснить, кто из них был госпитализирован из-за прекращения приема аспирина. Оказалось, что 51 пациент перенес обострение коронарного синдрома в виде нестабильной стенокардии, тромбоза стента (специального приспособления, обеспечивающего восстановление кровотока по сосудам сердца) или инфаркта миокарда, менее чем через 1 неделю после отмены аспирина. Перед госпитализацией пациенты принимали аспирин, по меньшей мере, 3 месяца. У всех пациентов ранее были случаи инфаркта миокарда или стабильной стенокардии, но нестабильной стенокардии до отмены аспирина не было. Среди причин, из-за которых прекращался прием аспирина, лидировали: малые операции, стоматологические услуги, и простое несоблюдение назначений. У пациентов с коронарным синдромом, лечение аспирином это стандарт, так как этот препарат разжижает кровь и уменьшает риск развития острого тромбоза сосудов сердца.

    При подготовке к стоматологическим манипуляциям или хирургическим вмешательствам пациентам с коронарным синдромом рекомендуют прекратить прием аспирина во избежание массивного кровотечения. Хотелось бы, чтобы эти данные, стали чем-то вроде памятки для всех врачей, которые сталкиваются с такими пациентами, напоминающей о том, что отмена аспирина нежелательна и нужна альтернатива.

    Результаты этого исследования указывают не только на то, как важно соблюдать назначенную терапию, но и то, что решение о прекращении приема аспирина не может быть скороспелым и легкомысленным, считают кардиологи.

    medicus.ru

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