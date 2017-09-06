Прекращение приема аспирина у пациентов, страдающих коронарным синдромом, грозит синдромом отмены, и появлением новых приступов. В ходе исследования обнаружено, что уже спустя неделю после прекращения приема аспирина у пациентов ранее страдавших от стабильной стенокардии развивался ее нестабильный вариант и инфаркт миокарда.
«Всем известны достоинства аспирина в лечении пациентов со стенокардией. Однако, синдром отмены данного препарата у этих больных только начал изучаться», заявляют врачи из University Hospital Pasteur, Nice, France. По их данным никто не может абсолютно безопасно прекратить прием аспирина, а особенно пациенты с коронарным синдромом.
Ученые изучили данные 1236 пациентов с коронарным синдромом, для того чтобы выяснить, кто из них был госпитализирован
При подготовке к стоматологическим манипуляциям или хирургическим вмешательствам пациентам с коронарным синдромом рекомендуют прекратить прием аспирина во избежание массивного кровотечения. Хотелось бы, чтобы эти данные, стали
Результаты этого исследования указывают не только на то, как важно соблюдать назначенную терапию, но и то, что решение о прекращении приема аспирина не может быть скороспелым и легкомысленным, считают кардиологи.
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Синдром отмены аспирина у сердечных больных
Опубликовано: 2017-09-06 19:24:37
Прекращение приема аспирина у пациентов, страдающих коронарным синдромом, грозит синдромом отмены, и появлением новых приступов. В ходе исследования обнаружено, что уже спустя неделю после прекращения приема аспирина у пациентов ранее страдавших от стабильной стенокардии развивался ее нестабильный вариант и инфаркт миокарда.
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