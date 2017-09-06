Эмоции и гипертензия Опубликовано: Два маркера так называемой модели поведения типа «А» — раздражительность и враждебность повышают риск развития артериальной гипертензии у лиц среднего возраста, и чем сильнее эмоции, тем выше риск!



Другие психологические и социальные факторы, такие как соперничество и конкуренция, депрессия и тревожность не увеличивают риск гипертонии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Группа американских ученых впервые изучала связь между моделью поведения типа А, депрессией, тревожностью и повышением артериального давления. Данные ранее проводимых работ в этой области в основном учитывавших индивидуальные психологические и социальные модели поведения были неоднозначны.



Давно известно, что тип поведения «А» вреден для здоровья, и это исследование помогло понять, в чем именно заключается вредное воздействие. Артериальная гипертензия — патология комплексная, в ее развитии играют роль многие факторы. Модель поведения и образ жизни влияют на профилактику и степень контроля этого заболевания.



Гипертензия — фактор риска развития заболеваний сердца и почек, приводящий к инфарктам, сердечной недостаточности, инсультам. Нормальное систолическое давления крови 120 мм.рт.ст., диастолическое 80 мм.рт.ст. Если давление более 140/90 мм.рт.ст. то это гипертензия.



Более чем у 50 миллионов американцев или у каждого четвертого взрослого есть артериальная гипертензия, и с возрастом ее распространенность значительно увеличивается. В возрасте от 18 до 24 она есть у 3%, после 75 лет у 70%.



Несмотря на то, что в молодом и среднем возрасте гипертензия встречается реже, именно в этом периоде она представляет наибольшую опасность для сердечно-сосудистой системы. Исследованию этой проблемы у молодых традиционно уделяется мало внимания. Изучены данные 3308 пациентов в возрасте от 18 до 30 лет. За пациентами наблюдали с 1985 по 2001 год, с периодическими медосмотрами, измерением артериального давления и заполнением анкет на психосоциальную тематику. К 33−45 годам у 15% испытуемых развилась артериальная гипертензия.



В ходе работы оценивали пять психосоциальных факторов: раздражительность, соперничество, враждебность, депрессию и тревожность. Первые три являются типичными компонентами поведения типа «А». Два последних оценивали 5 лет спустя. Через 15 лет у наиболее раздражительных риск развития гипертензии на 84% выше. То же касается и наиболее враждебно настроенных. С другими факторами какой-либо отчетливой связи не обнаружено.



Полученная зависимость не изменялась в зависимости от расы, возраста, пола, образования и показателей артериального давления в начале исследования. Результаты также не зависят от общепризнанных факторов риска гипертензии, таких как ожирение, потребление алкоголя и малоподвижный образ жизни.



Ученые утверждают, что повышение давления из-за психологических и социальных факторов может быть обусловлено целым каскадом механизмов трудно доступных пониманию на данном этапе. Например, если очень упрощенно, то стресс активирует симпатическую нервную систему, вызывает сужение сосудов и повышение давления.



Врачи считают, что это исследование очень полезно для более глубокого понимания проблемы, но необходима дальнейшая работа, направленная на определение причин высокой распространенности патологии в США. Этот вопрос не менее важен, чем вопрос о скоротечности жизни человеческой заявляют авторы исследования. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

