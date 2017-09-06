Два маркера так называемой модели поведения типа «А» — раздражительность и враждебность повышают риск развития артериальной гипертензии у лиц среднего возраста, и чем сильнее эмоции, тем выше риск!
Другие психологические и социальные факторы, такие как соперничество и конкуренция, депрессия и тревожность не увеличивают риск гипертонии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Группа американских ученых впервые изучала связь между моделью поведения типа А, депрессией, тревожностью и повышением артериального давления. Данные ранее проводимых работ в этой области в основном учитывавших индивидуальные психологические и социальные модели поведения были неоднозначны.
Давно известно, что тип поведения «А» вреден для здоровья, и это исследование помогло понять, в чем именно заключается вредное воздействие. Артериальная гипертензия — патология комплексная, в ее развитии играют роль многие факторы. Модель поведения и образ жизни влияют на профилактику и степень контроля этого заболевания.
Гипертензия — фактор риска развития заболеваний сердца и почек, приводящий к инфарктам, сердечной недостаточности, инсультам. Нормальное систолическое давления крови 120 мм.рт.ст., диастолическое 80 мм.рт.ст. Если давление более 140/90 мм.рт.ст. то это гипертензия.
Более чем у 50 миллионов американцев или у каждого четвертого взрослого есть артериальная гипертензия, и с возрастом ее распространенность значительно увеличивается. В возрасте от 18 до 24 она есть у 3%, после 75 лет у 70%.
Несмотря на то, что в молодом и среднем возрасте гипертензия встречается реже, именно в этом периоде она представляет наибольшую опасность для
В ходе работы оценивали пять психосоциальных факторов: раздражительность, соперничество, враждебность, депрессию и тревожность. Первые три являются типичными компонентами поведения типа «А». Два последних оценивали 5 лет спустя. Через 15 лет у наиболее раздражительных риск развития гипертензии на 84% выше. То же касается и наиболее враждебно настроенных. С другими факторами
Полученная зависимость не изменялась в зависимости от расы, возраста, пола, образования и показателей артериального давления в начале исследования. Результаты также не зависят от общепризнанных факторов риска гипертензии, таких как ожирение, потребление алкоголя и малоподвижный образ жизни.
Ученые утверждают, что повышение давления
Врачи считают, что это исследование очень полезно для более глубокого понимания проблемы, но необходима дальнейшая работа, направленная на определение причин высокой распространенности патологии в США. Этот вопрос не менее важен, чем вопрос о скоротечности жизни человеческой заявляют авторы исследования.
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Эмоции и гипертензия
Опубликовано: 2017-09-06 13:44:00
Два маркера так называемой модели поведения типа «А» — раздражительность и враждебность повышают риск развития артериальной гипертензии у лиц среднего возраста, и чем сильнее эмоции, тем выше риск!
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