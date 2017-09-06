Гипотензивное действие материнского молока – слухи оказались сильно преувеличены Опубликовано: Многочисленные предыдущие сообщения из различных источников гласили, что грудное вскармливание способствует нормальному артериальному давлению в течение всей последующей жизни счастливого «сосуна». Однако данные представленные доктором Christopher G. Owen из госпиталя Святого Георга (London), свидетельствуют о том, что позитивные результаты предыдущих исследований связаны с тем, что их авторы были ярыми сторонниками кормления грудью, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Полученные объективные данные основанные на обширном материале (проведено свыше 24 исследований, которые включали от 300 до 1000 субъектов каждое) свидетельствуют о том, что люди, которые находились на грудном вскармливании, действительно имеют более низкие показатели систолического артериального давления на целых (!??) 0,16 мм ртутного столба ниже, чем субъекты, довольствовавшиеся в младенчестве искусственными молочными смесями.



Объективности ради подчеркнем, что у материнской груди и женского молока есть много других преимуществ, которые не вызывают сомнения medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

