Лечение геморроя

Есть много народных способов лечения геморроя. Но, прежде чем их применять, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Способ 1

Обильно смажьте хорошим медом ватку и прикладывайте к геморроидальным узелкам и шишкам. Процедуру выполнять 1-2 недели. Геморроидальные узелки должны рассосаться.

Способ 2

Купить 1 пуд проса. Тщательно промыть и заполнить 3-х литровую банку на 1/3. залить очищенной кипяченной водой доверху. Настаивать 4 суток в темном прохладном месте. Слить жидкость и пить по полстакана за полчаса до еды. Настоя хватает на 4 дня. Заранее готовьте вторую банку настоя. Пить без перерыва 3-4 недели. Геморрой вылечите и хорошо прочистите толстый кишечник.

Способ 3

Вырезать из картошки свечу длиной в мизинец и поставить на ночь в анус. Процедуру проводить каждый день или через день от одной недели до одного месяца. Когда наступит облегчение, процедуру можно проделывать реже или вовсе прекратить. Картошку необходимо брать с участка где не происходила обработка химическими удобрениями. После выздоровления делать профилактическую процедуру 1 раз в месяц.

Способ 4

Лечь на спину, колени согнуть, ноги на расстоянии 30-40 см. тянуть анус на вдохе вверх, на выдохе опускать. Повторить 10-20 раз. Делать ежедневно. Просто чудодейственное упражнение, если делать каждый день. Также данное упражнение хорошо помогает при профилактике запора.

Способ лечения геморроя без операции

Вскипятить в кастрюле два литра воды. Растворить в кипятке фунт (аптекарский фунт равен 307,3 г) квасцов или взять глиняный горшок и налить в него две кварты молока, опустив туда 4 больших головки лука. Горшок должен быть закрыт. Все это парить в духовке на медленном огне, а потом закрыть кастрюлю или горшок деревянной крышкой с отверстием и прогревать задний проход над паром. После сеанса непременно смазать задний проход (внутри и снаружи) вазелином и обязательно принять слабительное.

Прогревание необходимо делать не чаще, чем один раз в неделю. Двух или трех прогреваний достаточно.

Кавказский способ лечения геморроя

Сперва выполняют холодные обмывания после каждого испражнения. Затем — накладывать холодный компресс на геморроидальные шишки. Он делается из мягкой тряпочки. Первое время держать компресс 1 минуту, 3-4 раза в день, не считая обмываний после каждого испражнения. Так продолжать до тех пор, пока шишки не исчезнут. Это займет от 3 недель до полутора месяцев, в зависимости от целого ряда причин. Например, нужно воздерживаться от спиртных напитков, от секса и от работы в стоячем положении. Горизонтальное положение тела и покой, то есть продолжительный отдых в кровати или на диване, значительно способствует лечению.

При застарелом геморрое (бывали случаи излечения геморроя шестнадцатилетней давности), так называемом внутреннем, в давние времена на Кавказе употреблялись ледяные свечи.

Для этого изготавливались бумажные формы цилиндрического образца, сперва малого диаметра, чтобы их можно было вводить с возможной безболезненностью в задний проход.

Формы наполняют водой и дают им замерзнуть, получая, таким образом, ледяные свечи.

Перед тем как вводить свечу в задний проход, нужно конец свечи опустить в теплую воду, чтобы острие вершины свечи не причинило ранений в выводном канале, или же делать свечи с округленными головками. Само собой разумеется, что бумажная форма со свечи снимается.

Первое время, три-пять дней, надо держать свечу полминуты, никак не более. Затем через каждые три-пять дней прибавлять еще по полминуты, в зависимости от самочувствия больного. Если свеча введена неудачно или больной держит ее слишком долго, может быть раздражение. Пристрастие больного к женщинам и спиртным напиткам или продолжительная работа в стоячем положении могут привести к высокой температуре в заднем проходе. В этом случае необходимо делать холодные обмывания и даже накладывать компресс из мягкой тряпочки.

Выдающееся персидское средство для лечения геморроя

Это дымная, сидячая ванна из чеснока. Взять невысокий железный бидон, на его дно положить сильно разогретый на огне кирпич и на этот кирпич насыпать мелко нарезанный чеснок (или верблюжьи колючки). Когда начнет дыметь и гореть, сесть на бидон, чтобы получить дымную ванну. Продолжать так по мере надобности. Персы в течении многих столетий с успехом пользовались этим способом лечения геморроя.

Сибирское средство от внутреннего и наружного геморроя

Это сок свежей рябины. Если этот сок пить весьма продолжительное время, то «откроется» даже внутренний геморрой, ведя к лечению.

Этот сок действует лучше чем слабительное. Следует пить его три раза в день по две рюмки с добавлением сахара и запивать стаканом воды.

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