Общение с деревьями, прогулки по парку или лесу вы можете использовать не только для отдыха, но и для восстановления своих энергетических сил и исцеления от недугов. Выберите в лесу или лесопарке дерево, которое вам интуитивно нравится, и встаньте примерно на расстоянии 2-3 шагов от него. Постарайтесь настроиться на общение с природой, прислушайтесь к своим ощущениям. Если вы ощутите едва уловимое тепло, значит, перед вами дерево-донор. Подойдите к нему с южной стороны, встаньте к дереву спиной, обнимите его опущенными руками, закройте глаза и расслабьтесь. Ритмизируйте дыхание: глубокий вдох (5-7 секунд), задержка дыхания (5 секунд), выдох (5-7 секунд).
Во время вдоха представьте, как энергия дерева-донора по вашим рукам и ногам распространяется по всему организму, устремляясь к солнечному сплетению. При задержке дыхания постарайтесь сконцентрировать энергию в области грудной клетки. Выдох должен обеспечить циркуляцию энергии по нижней части тела и дать возможность выхода для последующего обновления. Если вы все сделали правильно, то ощутите прилив сил и оптимизма.
Но бывают ситуации, когда кто-то или что-то выводит нас из состояния душевного равновесия. Мы начинаем переживать, гневаться, раздражаться. Но негативные эмоции действуют разрушительно на нашу энергетику. И в этом случае помогут деревья-поглотители. Их можно узнать по умиротворяющей прохладе, остужающей накал человеческих страстей.
Не бойтесь отдать дереву отрицательные эмоции — оно возьмет ровно столько, сколько нужно для восстановления вашего душевного равновесия. Встаньте к нему спиной с северной стороны, обнимите руками как дерево-донора и дышите. Сосредоточьтесь на изгнании отрицательной энергии, которую примет дерево.
Оптимальное время общения с деревом — 2-3 минуты. Более длительный период взаимодействия может вызвать скачки давления.
Естественно, разные виды деревьев влияют на разные системы человеческого организма.
Сосна помогает справиться со стрессами и заболеваниями, связанными с эмоциональными и психическими перегрузками. Кроме того, продолжительно нахождение человека в сосновом бору поможет избавиться от простуды и заболеваний верхних дыхательных путей.
Липа дает бодрость и силы, лечит от бессонницы.
Осина избавит от головных болей и поможет справиться с новообразованиями в организме. Лучше всех других деревьев поглощает отрицательную энергию (не зря же для борьбы с нечистой силой использовали осиновый кол).
Каштан снимает боли ревматического происхождения, лечит суставы и невралгии.
Тополь, как и осина, обладает способностью поглощать отрицательную энергетику, но, к сожалению, не всегда ее нейтрализует. Так что долгий контакт с этим деревом может передать вам информацию о других заболеваниях. Есть поверье, что тополь таким образом передает людям мудрость, но только сильный духом человек сможет понять эту информацию и использовать себе во благо.
Рябина — дерево красоты и молодости. Поможет разгладить морщинки и снять усталость, даст возможность почувствовать себя на несколько лет моложе.
Береза — дерево, символизирующее женское начало. Лечит от тревог и беспокойства, дарует привлекательность и уверенность в себе, помогает в материнстве.
Вяз — дерево мужчин. Дает силы для преодоления трудностей, помогает принять верное решение, пробуждает мужское начало.
Клен помогает пробудить душевную чуткость. Лечит болезни сердца.