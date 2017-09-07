Дерево и человек

Уже давно известно, что растения помогают человеку справиться со многими заболеваниями. Еще наши предки знали целебную силу цветков, листьев, стеблей, корней, плодов, коры… Знали они, что врачуют не только отвары или настойки, но и живые деревья. Сейчас все больше и больше людей обращаются к забытым знаниям, и как и много веков назад, природа не отказывает в помощи.

Общение с деревьями, прогулки по парку или лесу вы можете использовать не только для отдыха, но и для восстановления своих энергетических сил и исцеления от недугов. Выберите в лесу или лесопарке дерево, которое вам интуитивно нравится, и встаньте примерно на расстоянии 2-3 шагов от него. Постарайтесь настроиться на общение с природой, прислушайтесь к своим ощущениям. Если вы ощутите едва уловимое тепло, значит, перед вами дерево-донор. Подойдите к нему с южной стороны, встаньте к дереву спиной, обнимите его опущенными руками, закройте глаза и расслабьтесь. Ритмизируйте дыхание: глубокий вдох (5-7 секунд), задержка дыхания (5 секунд), выдох (5-7 секунд).

Во время вдоха представьте, как энергия дерева-донора по вашим рукам и ногам распространяется по всему организму, устремляясь к солнечному сплетению. При задержке дыхания постарайтесь сконцентрировать энергию в области грудной клетки. Выдох должен обеспечить циркуляцию энергии по нижней части тела и дать возможность выхода для последующего обновления. Если вы все сделали правильно, то ощутите прилив сил и оптимизма.

Но бывают ситуации, когда кто-то или что-то выводит нас из состояния душевного равновесия. Мы начинаем переживать, гневаться, раздражаться. Но негативные эмоции действуют разрушительно на нашу энергетику. И в этом случае помогут деревья-поглотители. Их можно узнать по умиротворяющей прохладе, остужающей накал человеческих страстей.

Не бойтесь отдать дереву отрицательные эмоции — оно возьмет ровно столько, сколько нужно для восстановления вашего душевного равновесия. Встаньте к нему спиной с северной стороны, обнимите руками как дерево-донора и дышите. Сосредоточьтесь на изгнании отрицательной энергии, которую примет дерево.

Оптимальное время общения с деревом — 2-3 минуты. Более длительный период взаимодействия может вызвать скачки давления.

Естественно, разные виды деревьев влияют на разные системы человеческого организма.

Сосна помогает справиться со стрессами и заболеваниями, связанными с эмоциональными и психическими перегрузками. Кроме того, продолжительно нахождение человека в сосновом бору поможет избавиться от простуды и заболеваний верхних дыхательных путей.

Липа дает бодрость и силы, лечит от бессонницы.

Осина избавит от головных болей и поможет справиться с новообразованиями в организме. Лучше всех других деревьев поглощает отрицательную энергию (не зря же для борьбы с нечистой силой использовали осиновый кол).

Каштан снимает боли ревматического происхождения, лечит суставы и невралгии .

Тополь, как и осина, обладает способностью поглощать отрицательную энергетику, но, к сожалению, не всегда ее нейтрализует. Так что долгий контакт с этим деревом может передать вам информацию о других заболеваниях. Есть поверье, что тополь таким образом передает людям мудрость, но только сильный духом человек сможет понять эту информацию и использовать себе во благо.

Рябина — дерево красоты и молодости. Поможет разгладить морщинки и снять усталость, даст возможность почувствовать себя на несколько лет моложе.

Береза — дерево, символизирующее женское начало. Лечит от тревог и беспокойства, дарует привлекательность и уверенность в себе, помогает в материнстве.

Вяз — дерево мужчин. Дает силы для преодоления трудностей, помогает принять верное решение, пробуждает мужское начало.

Клен помогает пробудить душевную чуткость. Лечит болезни сердца.

sportzal.com