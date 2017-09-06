Профилактика онкологических заболеваний

Отвары и настои при онкопрофилактике. Обязательно посоветуйтесь с врачом.

— Кора осины, снятая в мае с дерева не менее 15 сантиметров в диаметре. Кору высушить, залить водой и держать на паровой бане 10 минут. Настаивать 1 сутки. Пить по 50 грамм 2 раза в день во время еды один месяц. Потом перерыв. Готовить 200 грамм состав на 2 дня и пить (можно развести с водой).

— 1 литр водки нагреть до температуры 60 градусов, растворить в водке 1 килограмм меда, добавить 50 грамм корня валерианы, 50 грамм березовых почек, 50 грамм глюкозы, 250 грамм грецких орехов (перегородок), 2 перетертых мускатных ореха. Настаивать 14 дней. Пить 3 раза в день по 1 столовой ложке за полчаса до еды. Выпить две порции настоя подряд и сделать перерыв не менее двух недель, затем процедуру можно повторить.

— 5 столовых ложек мелко измельченной хвои (иголок текущего года) залить 0,5 литра воды, варить 10 минут на слабом огне. После настаивать 10 часов в термосе. Затем процедить и пить в теплом виде вместо воды. Доза не ограничена.

— Болиголов. Ядовитое растение любит расти вблизи влажных мест. Собирать в начале июня и только с ветреной стороны. Особенно хорошо помогает при лейкозах. Также лечит гортань, молочные железы, пищевод и желудок. Сильный стимулятор кроветворной функции. Способ приготовления: свежие соцветия измельчить; наполнить до половины банку 0,5 литра, пересыпать в трехлитровую банку и залить водкой; подсыпая цветы болиголова, встряхивать банку и доливать водку, пока банка не заполниться до краев (если засыпать сразу все цветы, то они начинают «гореть», что губительно для сырья);закрыть герметично и поместить в темное прохладное место на 18 дней. Принимать утром натощак за 1 час до еды. На 100 грамм воды 1 капля настоя, назавтра 2 капли и так довести до 40 капель, затем снова сокращать до 1 капли. Данный цикл повторить 2-3 раза.

sportzal.com