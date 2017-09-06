Применение лекарственных растений в спортивной медицине

Растительные препараты широко применяются в современной спортивной медицине на всех этапах подготовки атлетов как для повышения адаптации к нагрузкам, так и для лечения патологических состояний, они практически не меняют нормальных функций организма и не имеют побочных эффектов, не являясь при этом токсическими и допинговыми веществами.

Растительные препараты широко применяются в современной спортивной медицине на всех этапах подготовки атлетов как для повышения адаптации к нагрузкам, так и для лечения патологических состояний, они практически не меняют нормальных функций организма и не имеют побочных эффектов, не являясь при этом токсическими и допинговыми веществами.

Если вам необходимо повышать физическую и умственную работоспособность, переносимость нагрузок, устойчивость к различным неблагоприятным факторам (холод, жара, жажда, голод, психоэмоциональные стрессы и т.д.), то без препаратов-адаптогенов не обойтись.

Адаптогены — это лекарственные средства естественного происхождения, получаемые из лекарственных растений уже тысячелетия в основном в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Предположительно, основным механизмом действия является их тонизирующее влияние на центральную нервную систему и через нее на все другие системы и органы организма. Адаптогены позволяют увеличивать объем и интенсивность тренировочных нагрузок, повышать тонус и работоспособность. Все это, не увеличивая непосредственно мышечной массы, способствует общей стимуляции организма и позволяет решать поставленные тренировочные задачи. Адаптогены не рекомендуется применять при повышенной нервной возбудимости, эпилепсии, бессоннице, гипертонии, нарушениях сердечного ритма, лихорадочных состояниях, а также детям до 16 лет. Наиболее популярным лекарственным средством этой группы является женьшень, оказывающий тонизирующее действие, стимулирует обмен веществ, работоспособность, способствуют преодолению общей слабости, усталости, истощения. У спортсменов применяется при явлениях перетренированности, состояниях упадка сил, депрессиях. Спиртовую настойку корня женьшеня принимают по 20-25 капель 2 раза в день до еды ( в первой половине дня ).

Курс 10-15 дней. Капсулы женьшеня (выпускаются в различных сочетаниях с медом, пчелиным молочком) принимаются по 1-3 в день. Сапарал — таблетки, содержащие сумму гликозидов, получаемых из корней аралии маньчжурской, применяются для профилактики переутомления, чаще после тренировок. Принимают после еды по 1 табл. 2-3 раза в день курсом 20-30 дней. При мышечной усталости, астении можно рекомендовать курсовые приемы заманихи высокой, особенно после межсезонья (в состоянии перетренированности), при врабатываемости в длительные физические нагрузки. Прием по 30-40 капель настойки заманихи 2 раза в день до еды. Золотой корень (родиола розовая) считается королем растительных психостимулирующих средств и помимо общих для всех адаптогенов свойств еще обостряет зрение и слух и повышает ответные реакции организма. Экстракт из корневищ родиолы розовой принимаются по 5-10 капель 2 раза в день курсом 10-20 дней. Также стимулирует нервную систему настойка и экстракт левзеи сафлоровидной (маралий корень) по 15-20 капель 2 раза в день в первой половине дня 2-3 недели. Лимонник китайский испокон веков используется коренными жителями Дальнего Востока как стимулятор, повышающий физическую работоспособность, применяется в виде отвара, настойки или таблеток. При общей слабости, вялости, переутомлении, плохом настроении, понижении мышечного тонуса, астении, после перенесенных инфекционных заболеваний можно принимать препараты стеркулии платанолистной, обладающими достаточно мягким эффектом. Курс лечения — до 1 месяца. Элеутерококк колючий принимают по тем же показаниям, что и другие адаптогены, который кроме того стимулирует иммунитет, регулирует процессы торможения и возбуждения. Применяется в виде драже и экстракта 2 раза в день не менее 25-30 дней.

В спортивной медицине используются самые разные средства растительного происхождения на все случаи жизни. При спортивных травмах — ушибах, гематомах рекомендуется применение арники, при наружном употреблении она оказывает кровоостанавливающее, противовоспалительное и ранозаживляющее действие. В качестве общеукрепляющего средства, при упадке сил, неврозах, при соревнованиях в жарком климате, в условиях среднегорья применяются препараты горечавки легочной и желтой, которые также рекомендуются спортсменкам для смягчения месячных кровотечений. Золототысячник малый и обыкновенный действует как возбуждающее средство, стимулирует кроветворение, восстанавливает силы после инфекционных заболеваний . Заметным болеутоляющим, противовоспалительным, бактерицидным действием обладает полынь горькая. Благоприятное действие эта трава оказывает при болях, вызванных растяжением связок и сухожилий. Ягоды облепихи крушиновидной являются поливитаминным сырьем (витамины А, В1, В2, С, Е), оказывают общеукрепляющее действие. Такими же свойствами обладают плоды шиповника, известного как источник витаминов, особенно аскорбиновой кислоты. Еще тибетская медицина рекомендовала шиповник при неврастенических, инфекционных заболеваниях, малокровии, вялозаживающих ранах, он также способен нормализовать обмен веществ, обладает хорошими дезинтоксикационными свойствами. Спортсменам показан как во время тренировок и соревнований, так и в восстановительном периоде.

В период ответственных состязаний довольно часто наблюдаются нарушения сна, что мешает успешным выступлениям. Для нормализации сна применяется ряд лекарственных растений, обладающих успокаивающим, седативным эффектом. Королевой таких растительных средств считается синюха лазурная обладающая в 10-12 раз более сильным действием, чем валериана. Применяется в виде отвара из 6-10 г на 200-300 мл воды (по 1 столовой ложке 2 раза в день после еды). Пустырник используется в виде настоя из травы и спиртовой настойки. Валериана лекарственная оказывает выраженное седативное действие, выпускается в самых разнообразных формах — настои, настойки, экстракты, драже. К «растительным снотворным» также относят пассифлору инкарнатную и душицу обыкновенную. Пион уклоняющийся (марьин корень) применяют как успокаивающее средство при бессоннице, повышенной нервозности в дозе 20-30 капель 3 раза в день. Пион действует седативно, не влияя при этом на артериальное давление, дыхание и многие другие функции организма, что очень важно в спортивной медицине.

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