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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко и Гройсман поблагодарили нардепов за закон об образовании
    Опубликовано: 2017-09-06 15:00:03

    Верховная Рада Украины 255 голосами приняла в целом новую редакцию закона об образовании – документа, который входит в перечень важнейших и приоритетных законодательных инициатив этой осени. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя итоги голосования в парламенте.

    «Благодаря новым методикам, внедрение которых предусматривает реформа, наши дети получат качественное образование, а значит успешный старт во взрослую жизнь. А учителя – достойную оплату труда и восстановления престижа профессии, - подчеркнул премьер. - Это – первый из приоритетных законопроектов этой осени. Благодарен депутатам за единство и надеюсь на такую ​​же консолидированную позицию относительно других законопроектов».

    Президент Петр Порошенко отметил, что образование – это ключ к будущему Украины.

    «Принятие новой редакции Закона «Об образовании» дает нам этот ключ. Спасибо всем, кто работал над Законом, в частности на Нацсовете реформ, и депутатам, которые его поддержали», - говорится в Facebook Главы государства.

    Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.

    Инф. for-ua.com

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