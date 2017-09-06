Целебная сила лекарственных трав

Трудно сказать, когда люди впервые обратили внимание на целительные свойства трав. Скорее всего, это открытие было сделано случайно, а позже методом проб и ошибок человек научился не только готовить лекарства, но и на их основе создавать косметические средства и духи. Это было доступно не каждому, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Народные лекари и «косметологи-парфюмеры» должны были обладать не только наблюдательностью и способностью анализировать, но еще и отличной памятью и особо чувствительным обонянием (как правило, они знали не одну тысячу рецептов и могли с закрытыми глазами определить, какая перед ними травка или цветочек).

Окружающие относились к этим людям с почтением, но не без опаски. Одни из них считали, что здесь не обошлось без участия темных сил. Другие верили в их избранность. Со временем человечество поняло, что на самом деле лечение травами, а также создание на основе растений средств по уходу за кожей лица и тела не имеет ничего общего с колдовством, волшебством и мистикой… Но все же самое интересное и удивительное в этой истории то, что спустя тысячелетия, ведущие фармацевтические и косметологические компании используют, пусть измененные, но рецепты наших прапрабабушек.

Облако ароматов

Ароматические лечебные ванны — одна из процедур, доставшаяся нам в наследство от предков практически в первозданном виде с той лишь разницей, что нынешние рецепты включают в себя не только травы, но и ароматические масла. Вы без особого труда сможете приготовить такую ванну самостоятельно.

Положите в полотняный мешочек пучок травы и подвяжите его к крану в ванне. В основу (например, молоко или соль) добавьте несколько капель натурального эфирного масла, а затем разведите эту смесь в воде для принятия ванны. Вот и все. Теперь можно наслаждаться в течение 20 мин. В результате улучшится общее самочувствие, а кожа станет более гладкой. Кроме того, подобная процедура придает телу своеобразный тонкий аромат.

Во время ванны не теряйте время даром. Сделайте легкий массаж волосяной щеткой: круговыми движениями массируйте тело от ступней кверху (это улучшает кровообращение). После ванны закутайтесь в теплый халат или большое махровое полотенце и полежите спокойно несколько минут.

Деревенский рецепт

К разряду экзотических относятся ванны из смеси сена и сухих альпийских цветов. Побаловать себя подобной процедурой можно либо на курорте, либо в SPA-салонах. Не беда, если у вас нет такой возможности. Приготовьте себе мини-ванночку из сенной трухи для рук или ног. Специалисты рекомендуют делать такие ванночки при артритах (острое или хроническое воспаление суставов). Кстати, если при работе за компьютером у вас болят руки, этот способ тоже пригодится.

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