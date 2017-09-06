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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинцы создали бота для контроля онлайн-платежей
    Опубликовано: 2017-09-06 14:30:31

    С помощью уведомлений от бота онлайн-продавцы могут контролировать свои продажи в режиме онлайн, а также быстро связаться с покупателем.
     
    Разработчики украинского платежного сервиса WayForPay создали бота, который отправляет уведомления о совершенном платеже или полученной оплате онлайн. Об этом говорится в сообщении сервиса.

    Бот бесплатен и доступен в трех мессенджерах — Telegram, Viber и Facebook Messenger. Он отправляет сообщения, независимо от минимальной суммы и даже в случае неуспешной попытки оплаты.

    Бот отправляет сообщения как онлайн-продавцам, так и пользователям, которые совершают платежи через систему WayForPay. С помощью уведомлений онлайн-продавцы могут контролировать свои продажи в режиме онлайн, а также быстро связаться с покупателем.

    В платежном сервисе отмечают, что за неделю к боту подключилось около 500 онлайн-продавцов. В будущем разработчики обещают добавить возможность с помощью бота оплачивать покупки и проводить ряд финансовых операций.

    Платежный сервис WayForPay работает с 2014 года, на данный момент к системе подключено более 4,5 тыс. онлайн-предпринимателей.

    Инф. delo.ua

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