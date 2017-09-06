Прокуратура Грузии просит власти Украины экстрадировать Саакашвили — Минюст

Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сегодня заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Министерство юстиции пересылает запрос от прокуратуры Грузии и сопроводительные материалы (94 стр.) Генеральной прокуратуре Украины для проведения экстрадиционной проверки", — сказал Петухов на пресс-конференции в Киеве.

По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили выступает обвиняемым в четырех уголовных производствах: растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, злоупотребление с применением насилия или оружия…

Дело, по которому просят экстрадировать Саакашвили, имеет несколько лет давности. Тбилисский суд избрал для Саакашвили меру пресечения — содержание под стражей — еще 2 августа 2014 года. После этого экс-президента объявили в розыск.

Как сообщил Петухов, Главная прокуратура Грузии в своем запросе предоставила гарантии Генеральной прокуратуре Украине:

- что этот запрос не имеет целью преследование лица по политическим мотивам;

- что лицо не будет привлечено к ответственности за преступления, не предусмотренные запросом;

- что лицо не будет выдано третьему государству без согласия Украины;

- что по отношению к лицу будут придерживаться законодательства Грузии и предусмотренные международными договорами права и свободы человека.

Напомним, 26 июля стало известно, что президент Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины Саакашвили.

Экс-президент не исключал, что Украина может экстрадировать его в Грузию.

"Если Порошенко попытается меня выдать в Грузию — можно так сделать, но это будет беспредел — это все равно, что выдавать России", — сказал Саакашвили 16 августа.

В начале августа Прокуратура Грузии сообщила, что направила украинской прокуратуре очередное требование об экстрадиции Михеила Саакашвили.

Саакашвили намерен 10 сентября въехать в Украину через польскую границу.

Инф. delo.ua