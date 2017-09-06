Цистит — болезнь «голых пупков»

Среди самых распространенных причин воспаления мочевого пузыря — бактерии и банальное переохлаждение в сырую погоду.

Большинство женщин хотя бы один раз в жизни болеют циститом. Симптомы заболевания: болезненные позывы на мочеиспускание, рези внизу живота, иногда кровь в моче, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

— Самый распространенный возбудитель цистита — кишечная палочка, однако в последнее время, как у женщин, так и у мужчин все чаще заболевание возникает из-за инфекций, передающихся половым путем, — рассказывает уролог высшей категории Инна Савина. — Хламидии, уреоплазмы, микоплазмы, трихомонады и другие возбудители инфекции — благоприятная микробная среда для того, чтобы «запустить» острый цистит, а затем превратить его в хронический.

У молодых девушек и женщин циститы часто связаны с банальным переохлаждением. Мода на голые спину и живот, может быть, и делают молодую особу более сексуальной, но не более здоровой. Замечено, что такие модницы болеют циститом более трех раз в год.

— У женщин острый цистит встречается гораздо чаще, чем у мужчин, что объясняется разной длиной мочеиспускательного канала, — рассказывает уролог.- У нас почему-то принято считать, что цистит сугубо урологическая проблема. Это не так — заболевание требует комплексного диагностического обследования, как у гинеколога и дерматовенеролога, так и у эндокринолога. У женщин климактерического возраста цистит, как правило, связан с недостатком гормонов эстрогенов, в таком случае необходимо обратиться еще к гинекологу-эндокринологу.

Если болезнь напоминает о себе чаще, чем четыре-пять раз в году, стоит насторожиться. Необходимо пройти комплексную диагностику, в том числе сделать бактериальный анализ мочи. При лечении, как правило, назначают антибактериальную терапию, иммуномодулирующие препараты. В запущенных случаях проводят инстилляции (промывание мочевого пузыря с помощью катетера в стационарных условиях). Эта процедура дает хороший эффект.

Не леченный годами цистит может привести к раку мочевого пузыря, предупреждает доктор.

Народные средства от цистита

Сбор 1. Смешать по 10 г листьев березы, листьев толокнянки, кукурузных рыльцев, корня солодки, корневищ пырея. 1 ст. ложку смеси настаивать 6 часов в 1 стакане холодной воды, поставить на огонь и кипятить 10 минут, процедить. Выпить в течение дня в несколько приемов.

Сбор 2. Смешать по 15 г травы хвоща полевого, корневищ лапчатки и 20 г листьев подорожника. 1 ст. ложку смеси залить 2 стаканами кипятка. Настоять, укутав 1 час, процедить. Выпивать вечером за один прием 1 стакан теплого настоя.

Клюква — лучший защитник!

Употребление натурального клюквенного сока повышает кислотность мочи и угнетает рост патогенных бактерий. Другие компоненты этого сока предохраняют стенки мочевого пузыря от прилипания к ним бактерий. Ежедневно выпивайте по 1- 2 столовых ложек клюквенного сока, и это будет лучшей профилактикой цистита.

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