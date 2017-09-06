Аллергия на пыль

Лечим аллергию народными способами…

1. Аллергия на пыль, в том числе на книжную:

Золототысячник — 5 столовых ложек без верха; зверобой — 4 столовых ложки; одуванчик, корень — 3 столовых ложки; хвощ полевой — 2 столовых ложки; кукурузные рыльца — 1 столовая ложка; ромашка аптечная — 1 столовая ложка; шиповник, плоды толченые — 2 столовых ложки.

Шиповник и корни одуванчика растолочь в ступе или провернуть через мясорубку. Весь сбор хорошо смешать. 1 Столовую ложку сбора на 1 1/4 стакана воды, можно сделать сразу на 2-3 дня.

В эмалированной кастрюле залить этот сбор холодной водой вечером и дать настоять ночь. Утром поставить на огонь, довести до кипения (не кипятить). Укутать на 4 часа, процедить.

Принимать 1 стакан в течение дня в 3 приема до еды (т. Е. По 1/3 стакана на прием). Хранить в холодильнике. Аллергия начнет выходить. В начале будут затвердения в носу, потом на подбородке, на руках, ниже до ног с сильным зудом. Смазывать анестезирующей жидкостью «меновазин». Через месяц начнется выздоровление. Лечиться 6 месяцев. Спиртного не принимать. Этот сбор хорош и для детей, когда у них аллергия как бы уходит внутрь и дети становятся сильноперевозбужденными. Бывает эта аллергия от нарушения обмена веществ из-за неправильного питания.

2. Крапива глухая (яснотка), цветы

1 Столовую ложку цветов сухих или свежих на стакан кипятка. Настоять укутать 30 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4-5 раз в день или по одному стакану 3 раза в день, в теплом виде. Применяется при аллергической сыпи, крапивнице, фурункулезе, экземе, сыпях, золотухе, как хорошее кровоочистительное средство.

3. Сельдерей пахучий

Отжать сок из свежего корня. Принимать по 1/2 чайные ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. Иногда можно принимать настой, 2 столовых ложки измельченных корней настаивают 2 часа в стакане холодной воды, процеживают. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Сельдерей (сок и настой) применяется при заболеваниях почек, подагре, аллергической крапивнице, дерматитах, как мочегонное, легкое слабительное.

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